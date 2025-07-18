QuotazioniSezioni
Valute / BILS
BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

99.51 USD 0.01 (0.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BILS ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.51 e ad un massimo di 99.52.

Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BILS News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BILS oggi?

Oggi le azioni SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF sono prezzate a 99.51. Viene scambiato all'interno di 0.01%, la chiusura di ieri è stata 99.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 137. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BILS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF pagano dividendi?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF è attualmente valutato a 99.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BILS.

Come acquistare azioni BILS?

Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF al prezzo attuale di 99.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 99.51 o 99.81, mentre 137 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BILS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BILS?

Investire in SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF implica considerare l'intervallo annuale 98.99 - 99.53 e il prezzo attuale 99.51. Molti confrontano 0.33% e 0.37% prima di effettuare ordini su 99.51 o 99.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BILS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

Il prezzo massimo di SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF nell'ultimo anno è stato 99.53. All'interno di 98.99 - 99.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 99.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

Il prezzo più basso di SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) nel corso dell'anno è stato 98.99. Confrontandolo con gli attuali 99.51 e 98.99 - 99.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BILS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BILS?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 99.50 e 0.31%.

Intervallo Giornaliero
99.51 99.52
Intervallo Annuale
98.99 99.53
Chiusura Precedente
99.50
Apertura
99.51
Bid
99.51
Ask
99.81
Minimo
99.51
Massimo
99.52
Volume
137
Variazione giornaliera
0.01%
Variazione Mensile
0.33%
Variazione Semestrale
0.37%
Variazione Annuale
0.31%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8