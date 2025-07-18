- 概要
BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILSの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり99.51の安値と99.52の高値で取引されました。
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BILS株の現在の価格は？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの株価は本日99.51です。0.01%内で取引され、前日の終値は99.50、取引量は339に達しました。BILSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの現在の価格は99.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.31%やUSDにも注目します。BILSの動きはライブチャートで確認できます。
BILS株を買う方法は？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの株は現在99.51で購入可能です。注文は通常99.51または99.81付近で行われ、339や0.00%が市場の動きを示します。BILSの最新情報はライブチャートで確認できます。
BILS株に投資する方法は？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFへの投資では、年間の値幅98.99 - 99.53と現在の99.51を考慮します。注文は多くの場合99.51や99.81で行われる前に、0.33%や0.37%と比較されます。BILSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの株の最高値は？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの過去1年の最高値は99.53でした。98.99 - 99.53内で株価は大きく変動し、99.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの株の最低値は？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF(BILS)の年間最安値は98.99でした。現在の99.51や98.99 - 99.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BILSの動きはライブチャートで確認できます。
BILSの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、99.50、0.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 99.50
- 始値
- 99.51
- 買値
- 99.51
- 買値
- 99.81
- 安値
- 99.51
- 高値
- 99.52
- 出来高
- 339
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.33%
- 6ヶ月の変化
- 0.37%
- 1年の変化
- 0.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8