BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
Курс BILS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.51, а максимальная — 99.52.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BILS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BILS сегодня?
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) сегодня оценивается на уровне 99.51. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 99.50, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BILS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 99.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.31% и USD. Отслеживайте движения BILS на графике в реальном времени.
Как купить акции BILS?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) по текущей цене 99.51. Ордера обычно размещаются около 99.51 или 99.81, тогда как 137 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BILS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BILS?
Инвестирование в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 98.99 - 99.53 и текущей цены 99.51. Многие сравнивают 0.33% и 0.37% перед размещением ордеров на 99.51 или 99.81. Изучайте ежедневные изменения цены BILS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?
Самая высокая цена SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) за последний год составила 99.53. Акции заметно колебались в пределах 98.99 - 99.53, сравнение с 99.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?
Самая низкая цена SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) за год составила 98.99. Сравнение с текущими 99.51 и 98.99 - 99.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BILS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BILS?
В прошлом SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.50 и 0.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.50
- Open
- 99.51
- Bid
- 99.51
- Ask
- 99.81
- Low
- 99.51
- High
- 99.52
- Объем
- 137
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- 0.37%
- Годовое изменение
- 0.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8