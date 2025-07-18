КотировкиРазделы
Валюты / BILS
Назад в Рынок акций США

BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

99.51 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BILS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.51, а максимальная — 99.52.

Следите за динамикой SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BILS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BILS сегодня?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) сегодня оценивается на уровне 99.51. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 99.50, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BILS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 99.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.31% и USD. Отслеживайте движения BILS на графике в реальном времени.

Как купить акции BILS?

Вы можете купить акции SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) по текущей цене 99.51. Ордера обычно размещаются около 99.51 или 99.81, тогда как 137 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BILS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BILS?

Инвестирование в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 98.99 - 99.53 и текущей цены 99.51. Многие сравнивают 0.33% и 0.37% перед размещением ордеров на 99.51 или 99.81. Изучайте ежедневные изменения цены BILS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

Самая высокая цена SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) за последний год составила 99.53. Акции заметно колебались в пределах 98.99 - 99.53, сравнение с 99.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

Самая низкая цена SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) за год составила 98.99. Сравнение с текущими 99.51 и 98.99 - 99.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BILS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BILS?

В прошлом SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.50 и 0.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.51 99.52
Годовой диапазон
98.99 99.53
Предыдущее закрытие
99.50
Open
99.51
Bid
99.51
Ask
99.81
Low
99.51
High
99.52
Объем
137
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
0.37%
Годовое изменение
0.31%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8