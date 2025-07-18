- Aperçu
BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
Le taux de change de BILS a changé de 0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.50 et à un maximum de 99.51.
Suivez la dynamique SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BILS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BILS aujourd'hui ?
L'action SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF est cotée à 99.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.01%, a clôturé hier à 99.49 et son volume d'échange a atteint 405. Le graphique en temps réel du cours de BILS présente ces mises à jour.
L'action SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF est actuellement valorisé à 99.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BILS.
Comment acheter des actions BILS ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF au cours actuel de 99.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 99.50 ou de 99.80, le 405 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BILS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BILS ?
Investir dans SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 98.99 - 99.53 et le prix actuel 99.50. Beaucoup comparent 0.32% et 0.36% avant de passer des ordres à 99.50 ou 99.80. Consultez le graphique du cours de BILS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF l'année dernière était 99.53. Au cours de 98.99 - 99.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 99.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) sur l'année a été 98.99. Sa comparaison avec 99.50 et 98.99 - 99.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BILS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BILS a-t-elle été divisée ?
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 99.49 et 0.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 99.49
- Ouverture
- 99.50
- Bid
- 99.50
- Ask
- 99.80
- Plus Bas
- 99.50
- Plus Haut
- 99.51
- Volume
- 405
- Changement quotidien
- 0.01%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 0.36%
- Changement Annuel
- 0.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8