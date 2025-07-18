报价部分
货币 / BILS
BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

99.51 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BILS汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点99.51和高点99.52进行交易。

关注SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BILS股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF股票今天的定价为99.51。它在0.01%范围内交易，昨天的收盘价为99.50，交易量达到339。BILS的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF目前的价值为99.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.31%和USD。实时查看图表以跟踪BILS走势。

如何购买BILS股票？

您可以以99.51的当前价格购买SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF股票。订单通常设置在99.51或99.81附近，而339和0.00%显示市场活动。立即关注BILS的实时图表更新。

如何投资BILS股票？

投资SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF需要考虑年度范围98.99 - 99.53和当前价格99.51。许多人在以99.51或99.81下订单之前，会比较0.33%和。实时查看BILS价格图表，了解每日变化。

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF的最高价格是99.53。在98.99 - 99.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF的绩效。

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF（BILS）的最低价格为98.99。将其与当前的99.51和98.99 - 99.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BILS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BILS股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.50和0.31%中可见。

日范围
99.51 99.52
年范围
98.99 99.53
前一天收盘价
99.50
开盘价
99.51
卖价
99.51
买价
99.81
最低价
99.51
最高价
99.52
交易量
339
日变化
0.01%
月变化
0.33%
6个月变化
0.37%
年变化
0.31%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8