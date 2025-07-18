CotizacionesSecciones
Divisas / BILS
Volver a Acciones

BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

99.51 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BILS de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.51, mientras que el máximo ha alcanzado 99.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BILS News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BILS hoy?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) se evalúa hoy en 99.51. El instrumento se negocia dentro de 0.01%; el cierre de ayer ha sido 99.50 y el volumen comercial ha alcanzado 339. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BILS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF se evalúa actualmente en 99.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.31% y USD. Monitoree los movimientos de BILS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BILS?

Puede comprar acciones de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) al precio actual de 99.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 99.51 o 99.81, mientras que 339 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BILS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BILS?

Invertir en SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF implica tener en cuenta el rango anual 98.99 - 99.53 y el precio actual 99.51. Muchos comparan 0.33% y 0.37% antes de colocar órdenes en 99.51 o 99.81. Estudie los cambios diarios de precios de BILS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

El precio más alto de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) en el último año ha sido 99.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 98.99 - 99.53, una comparación con 99.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

El precio más bajo de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) para el año ha sido 98.99. La comparación con los actuales 99.51 y 98.99 - 99.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BILS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BILS?

En el pasado, SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 99.50 y 0.31% después de las acciones corporativas.

Rango diario
99.51 99.52
Rango anual
98.99 99.53
Cierres anteriores
99.50
Open
99.51
Bid
99.51
Ask
99.81
Low
99.51
High
99.52
Volumen
339
Cambio diario
0.01%
Cambio mensual
0.33%
Cambio a 6 meses
0.37%
Cambio anual
0.31%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8