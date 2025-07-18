KurseKategorien
BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

99.51 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BILS hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.51 bis zu einem Hoch von 99.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BILS heute?

Die Aktie von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) notiert heute bei 99.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.50 und das Handelsvolumen erreichte 534. Das Live-Chart von BILS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BILS Dividenden?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 99.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BILS zu verfolgen.

Wie kaufe ich BILS-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) zum aktuellen Kurs von 99.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.51 oder 99.81 platziert, während 534 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BILS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BILS-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 98.99 - 99.53 und der aktuelle Kurs 99.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.33% und 0.37%, bevor sie Orders zu 99.51 oder 99.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BILS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

Der höchste Kurs von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) im vergangenen Jahr lag bei 99.53. Innerhalb von 98.99 - 99.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) im Laufe des Jahres betrug 98.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.51 und der Spanne 98.99 - 99.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BILS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BILS statt?

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.50 und 0.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
99.51 99.52
Jahresspanne
98.99 99.53
Vorheriger Schlusskurs
99.50
Eröffnung
99.51
Bid
99.51
Ask
99.81
Tief
99.51
Hoch
99.52
Volumen
534
Tagesänderung
0.01%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
0.37%
Jahresänderung
0.31%
