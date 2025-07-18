- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
Der Wechselkurs von BILS hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.51 bis zu einem Hoch von 99.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BILS News
- Weekly Treasury Simulation, Sept. 26: Most Likely Level For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- Weekly Treasury Simulation, September 19: Fed Rate Changes Are The Tail, Not The Dog
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Longer-Term Treasury Yields And Mortgage Rates Jump After Rate Cut, Yield Curve Steepens
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Most Likely Range For 3-Month Bill Rate In 10 Years Drops To 0% To 1% Range
- SAS Weekly Treasury Simulation, August 29, 2025: Steady Rate Cuts Ahead
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- 30-Yr Treasury Yield Stuck Near 5% On Inflation Fears; 6-Month Yield Drops, Sees Rate Cuts
- Rates Spark: Eurozone Bond Spreads Face A Jittery Autumn
- Weekly Treasury Simulation, August 22, 2025: 30 Months Of Rate Cuts
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- Rates Spark: Chair Powell May Be More Hawkish Than Expected At Jackson Hole
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
- Chart Of The Day: Be Careful What You Wish For With Fed Cuts
- Rates Spark: We See U.S. Payrolls, But We Also See Pressures For Higher Longer Rates
- Will The Fed Stay In The Monetary Policy Driver’s Seat?
- Treasury Market Sees No Rate Cut by Sept., 30-Year Treasury Yield Near 5%
- A Safe Place To Land: How And Where To Park Cash (Especially In Retirement)
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BILS heute?
Die Aktie von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) notiert heute bei 99.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.50 und das Handelsvolumen erreichte 534. Das Live-Chart von BILS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BILS Dividenden?
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF wird derzeit mit 99.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BILS zu verfolgen.
Wie kaufe ich BILS-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) zum aktuellen Kurs von 99.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.51 oder 99.81 platziert, während 534 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BILS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BILS-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF müssen die jährliche Spanne 98.99 - 99.53 und der aktuelle Kurs 99.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.33% und 0.37%, bevor sie Orders zu 99.51 oder 99.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BILS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?
Der höchste Kurs von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) im vergangenen Jahr lag bei 99.53. Innerhalb von 98.99 - 99.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) im Laufe des Jahres betrug 98.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.51 und der Spanne 98.99 - 99.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BILS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BILS statt?
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.50 und 0.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.50
- Eröffnung
- 99.51
- Bid
- 99.51
- Ask
- 99.81
- Tief
- 99.51
- Hoch
- 99.52
- Volumen
- 534
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- 0.37%
- Jahresänderung
- 0.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8