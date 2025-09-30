- Visão do mercado
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
A taxa do BHR-PD para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.70 e o mais alto foi 20.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BHR-PD hoje?
Hoje Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) está avaliado em 20.70. O instrumento é negociado dentro de -0.58%, o fechamento de ontem foi 20.82, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BHR-PD em tempo real.
As ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre pagam dividendos?
Atualmente Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre está avaliado em 20.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.98% e USD. Monitore os movimentos de BHR-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BHR-PD?
Você pode comprar ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) pelo preço atual 20.70. Ordens geralmente são executadas perto de 20.70 ou 21.00, enquanto 8 e -1.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BHR-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BHR-PD?
Investir em Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre envolve considerar a faixa anual 19.12 - 21.45 e o preço atual 20.70. Muitos comparam 2.78% e 0.98% antes de enviar ordens em 20.70 ou 21.00. Estude as mudanças diárias de preço de BHR-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?
O maior preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) no último ano foi 21.45. As ações oscilaram bastante dentro de 19.12 - 21.45, e a comparação com 20.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?
O menor preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) no ano foi 19.12. A comparação com o preço atual 20.70 e 19.12 - 21.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BHR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BHR-PD?
No passado Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.82 e 0.98% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.82
- Open
- 20.95
- Bid
- 20.70
- Ask
- 21.00
- Low
- 20.70
- High
- 20.95
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- 2.78%
- Mudança de 6 meses
- 0.98%
- Mudança anual
- 0.98%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4