BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre

20.70 USD 0.12 (0.58%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BHR-PD para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.70 e o mais alto foi 20.95.

Veja a dinâmica do par de moedas Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BHR-PD hoje?

Hoje Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) está avaliado em 20.70. O instrumento é negociado dentro de -0.58%, o fechamento de ontem foi 20.82, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BHR-PD em tempo real.

As ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre pagam dividendos?

Atualmente Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre está avaliado em 20.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.98% e USD. Monitore os movimentos de BHR-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BHR-PD?

Você pode comprar ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) pelo preço atual 20.70. Ordens geralmente são executadas perto de 20.70 ou 21.00, enquanto 8 e -1.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BHR-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BHR-PD?

Investir em Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre envolve considerar a faixa anual 19.12 - 21.45 e o preço atual 20.70. Muitos comparam 2.78% e 0.98% antes de enviar ordens em 20.70 ou 21.00. Estude as mudanças diárias de preço de BHR-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?

O maior preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) no último ano foi 21.45. As ações oscilaram bastante dentro de 19.12 - 21.45, e a comparação com 20.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?

O menor preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) no ano foi 19.12. A comparação com o preço atual 20.70 e 19.12 - 21.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BHR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BHR-PD?

No passado Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.82 e 0.98% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.70 20.95
Faixa anual
19.12 21.45
Fechamento anterior
20.82
Open
20.95
Bid
20.70
Ask
21.00
Low
20.70
High
20.95
Volume
8
Mudança diária
-0.58%
Mudança mensal
2.78%
Mudança de 6 meses
0.98%
Mudança anual
0.98%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4