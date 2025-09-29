- 概要
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
BHR-PDの今日の為替レートは、-0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり20.70の安値と20.95の高値で取引されました。
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BHR-PD株の現在の価格は？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreの株価は本日20.70です。-0.58%内で取引され、前日の終値は20.82、取引量は8に達しました。BHR-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreの株は配当を出しますか？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreの現在の価格は20.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.98%やUSDにも注目します。BHR-PDの動きはライブチャートで確認できます。
BHR-PD株を買う方法は？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreの株は現在20.70で購入可能です。注文は通常20.70または21.00付近で行われ、8や-1.19%が市場の動きを示します。BHR-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BHR-PD株に投資する方法は？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreへの投資では、年間の値幅19.12 - 21.45と現在の20.70を考慮します。注文は多くの場合20.70や21.00で行われる前に、2.78%や0.98%と比較されます。BHR-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Braemar Hotels & Resorts Inc.の株の最高値は？
Braemar Hotels & Resorts Inc.の過去1年の最高値は21.45でした。19.12 - 21.45内で株価は大きく変動し、20.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Braemar Hotels & Resorts Inc.の株の最低値は？
Braemar Hotels & Resorts Inc.(BHR-PD)の年間最安値は19.12でした。現在の20.70や19.12 - 21.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BHR-PDの動きはライブチャートで確認できます。
BHR-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.82、0.98%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.82
- 始値
- 20.95
- 買値
- 20.70
- 買値
- 21.00
- 安値
- 20.70
- 高値
- 20.95
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -0.58%
- 1ヶ月の変化
- 2.78%
- 6ヶ月の変化
- 0.98%
- 1年の変化
- 0.98%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前