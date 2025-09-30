- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
Le taux de change de BHR-PD a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.70 et à un maximum de 20.95.
Suivez la dynamique Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BHR-PD aujourd'hui ?
L'action Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre est cotée à 20.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.58%, a clôturé hier à 20.82 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BHR-PD présente ces mises à jour.
L'action Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre verse-t-elle des dividendes ?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre est actuellement valorisé à 20.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BHR-PD.
Comment acheter des actions BHR-PD ?
Vous pouvez acheter des actions Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre au cours actuel de 20.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.70 ou de 21.00, le 8 et le -1.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BHR-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BHR-PD ?
Investir dans Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.12 - 21.45 et le prix actuel 20.70. Beaucoup comparent 2.78% et 0.98% avant de passer des ordres à 20.70 ou 21.00. Consultez le graphique du cours de BHR-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Braemar Hotels & Resorts Inc. ?
Le cours le plus élevé de Braemar Hotels & Resorts Inc. l'année dernière était 21.45. Au cours de 19.12 - 21.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Braemar Hotels & Resorts Inc. ?
Le cours le plus bas de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) sur l'année a été 19.12. Sa comparaison avec 20.70 et 19.12 - 21.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BHR-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BHR-PD a-t-elle été divisée ?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.82 et 0.98% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.82
- Ouverture
- 20.95
- Bid
- 20.70
- Ask
- 21.00
- Plus Bas
- 20.70
- Plus Haut
- 20.95
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.58%
- Changement Mensuel
- 2.78%
- Changement à 6 Mois
- 0.98%
- Changement Annuel
- 0.98%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4