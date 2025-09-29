КотировкиРазделы
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre

20.70 USD 0.12 (0.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHR-PD за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.70, а максимальная — 20.95.

Следите за динамикой Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BHR-PD сегодня?

Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) сегодня оценивается на уровне 20.70. Инструмент торгуется в пределах -0.58%, вчерашнее закрытие составило 20.82, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHR-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre?

Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre в настоящее время оценивается в 20.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.98% и USD. Отслеживайте движения BHR-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции BHR-PD?

Вы можете купить акции Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) по текущей цене 20.70. Ордера обычно размещаются около 20.70 или 21.00, тогда как 8 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHR-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BHR-PD?

Инвестирование в Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre предполагает учет годового диапазона 19.12 - 21.45 и текущей цены 20.70. Многие сравнивают 2.78% и 0.98% перед размещением ордеров на 20.70 или 21.00. Изучайте ежедневные изменения цены BHR-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Самая высокая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) за последний год составила 21.45. Акции заметно колебались в пределах 19.12 - 21.45, сравнение с 20.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Самая низкая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) за год составила 19.12. Сравнение с текущими 20.70 и 19.12 - 21.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BHR-PD?

В прошлом Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.82 и 0.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.70 20.95
Годовой диапазон
19.12 21.45
Предыдущее закрытие
20.82
Open
20.95
Bid
20.70
Ask
21.00
Low
20.70
High
20.95
Объем
8
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
0.98%
Годовое изменение
0.98%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.