BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
Курс BHR-PD за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.70, а максимальная — 20.95.
Следите за динамикой Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BHR-PD сегодня?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) сегодня оценивается на уровне 20.70. Инструмент торгуется в пределах -0.58%, вчерашнее закрытие составило 20.82, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHR-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre в настоящее время оценивается в 20.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.98% и USD. Отслеживайте движения BHR-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции BHR-PD?
Вы можете купить акции Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) по текущей цене 20.70. Ордера обычно размещаются около 20.70 или 21.00, тогда как 8 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHR-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BHR-PD?
Инвестирование в Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre предполагает учет годового диапазона 19.12 - 21.45 и текущей цены 20.70. Многие сравнивают 2.78% и 0.98% перед размещением ордеров на 20.70 или 21.00. Изучайте ежедневные изменения цены BHR-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Самая высокая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) за последний год составила 21.45. Акции заметно колебались в пределах 19.12 - 21.45, сравнение с 20.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Самая низкая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) за год составила 19.12. Сравнение с текущими 20.70 и 19.12 - 21.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BHR-PD?
В прошлом Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.82 и 0.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.82
- Open
- 20.95
- Bid
- 20.70
- Ask
- 21.00
- Low
- 20.70
- High
- 20.95
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- 0.98%
- Годовое изменение
- 0.98%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%