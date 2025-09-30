QuotazioniSezioni
BHR-PD
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre

20.70 USD 0.12 (0.58%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHR-PD ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.70 e ad un massimo di 20.95.

Segui le dinamiche di Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BHR-PD oggi?

Oggi le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre sono prezzate a 20.70. Viene scambiato all'interno di -0.58%, la chiusura di ieri è stata 20.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BHR-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre pagano dividendi?

Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre è attualmente valutato a 20.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BHR-PD.

Come acquistare azioni BHR-PD?

Puoi acquistare azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre al prezzo attuale di 20.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.70 o 21.00, mentre 8 e -1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BHR-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BHR-PD?

Investire in Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre implica considerare l'intervallo annuale 19.12 - 21.45 e il prezzo attuale 20.70. Molti confrontano 2.78% e 0.98% prima di effettuare ordini su 20.70 o 21.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BHR-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Il prezzo massimo di Braemar Hotels & Resorts Inc. nell'ultimo anno è stato 21.45. All'interno di 19.12 - 21.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Il prezzo più basso di Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) nel corso dell'anno è stato 19.12. Confrontandolo con gli attuali 20.70 e 19.12 - 21.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BHR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BHR-PD?

Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.82 e 0.98%.

Intervallo Giornaliero
20.70 20.95
Intervallo Annuale
19.12 21.45
Chiusura Precedente
20.82
Apertura
20.95
Bid
20.70
Ask
21.00
Minimo
20.70
Massimo
20.95
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.58%
Variazione Mensile
2.78%
Variazione Semestrale
0.98%
Variazione Annuale
0.98%
