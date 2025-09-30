- Panoramica
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
Il tasso di cambio BHR-PD ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.70 e ad un massimo di 20.95.
Segui le dinamiche di Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BHR-PD oggi?
Oggi le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre sono prezzate a 20.70. Viene scambiato all'interno di -0.58%, la chiusura di ieri è stata 20.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BHR-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre pagano dividendi?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre è attualmente valutato a 20.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BHR-PD.
Come acquistare azioni BHR-PD?
Puoi acquistare azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre al prezzo attuale di 20.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.70 o 21.00, mentre 8 e -1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BHR-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BHR-PD?
Investire in Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre implica considerare l'intervallo annuale 19.12 - 21.45 e il prezzo attuale 20.70. Molti confrontano 2.78% e 0.98% prima di effettuare ordini su 20.70 o 21.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BHR-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Il prezzo massimo di Braemar Hotels & Resorts Inc. nell'ultimo anno è stato 21.45. All'interno di 19.12 - 21.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Il prezzo più basso di Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) nel corso dell'anno è stato 19.12. Confrontandolo con gli attuali 20.70 e 19.12 - 21.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BHR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BHR-PD?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.82 e 0.98%.
- Chiusura Precedente
- 20.82
- Apertura
- 20.95
- Bid
- 20.70
- Ask
- 21.00
- Minimo
- 20.70
- Massimo
- 20.95
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- 2.78%
- Variazione Semestrale
- 0.98%
- Variazione Annuale
- 0.98%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4