BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
El tipo de cambio de BHR-PD de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.70, mientras que el máximo ha alcanzado 20.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BHR-PD hoy?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) se evalúa hoy en 20.70. El instrumento se negocia dentro de -0.58%; el cierre de ayer ha sido 20.82 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BHR-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre?
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre se evalúa actualmente en 20.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.98% y USD. Monitoree los movimientos de BHR-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BHR-PD?
Puede comprar acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) al precio actual de 20.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.70 o 21.00, mientras que 8 y -1.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BHR-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BHR-PD?
Invertir en Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre implica tener en cuenta el rango anual 19.12 - 21.45 y el precio actual 20.70. Muchos comparan 2.78% y 0.98% antes de colocar órdenes en 20.70 o 21.00. Estudie los cambios diarios de precios de BHR-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc.?
El precio más alto de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) en el último año ha sido 21.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.12 - 21.45, una comparación con 20.82 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc.?
El precio más bajo de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) para el año ha sido 19.12. La comparación con los actuales 20.70 y 19.12 - 21.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BHR-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BHR-PD?
En el pasado, Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.82 y 0.98% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.82
- Open
- 20.95
- Bid
- 20.70
- Ask
- 21.00
- Low
- 20.70
- High
- 20.95
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- -0.58%
- Cambio mensual
- 2.78%
- Cambio a 6 meses
- 0.98%
- Cambio anual
- 0.98%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.