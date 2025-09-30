KurseKategorien
BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre

20.70 USD 0.12 (0.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHR-PD hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.70 bis zu einem Hoch von 20.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BHR-PD heute?

Die Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) notiert heute bei 20.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.82 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BHR-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BHR-PD Dividenden?

Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre wird derzeit mit 20.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BHR-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich BHR-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre (BHR-PD) zum aktuellen Kurs von 20.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.70 oder 21.00 platziert, während 8 und -1.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BHR-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BHR-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre müssen die jährliche Spanne 19.12 - 21.45 und der aktuelle Kurs 20.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.78% und 0.98%, bevor sie Orders zu 20.70 oder 21.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BHR-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Der höchste Kurs von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 21.45. Innerhalb von 19.12 - 21.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Der niedrigste Kurs von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PD) im Laufe des Jahres betrug 19.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.70 und der Spanne 19.12 - 21.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BHR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BHR-PD statt?

Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.82 und 0.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.70 20.95
Jahresspanne
19.12 21.45
Vorheriger Schlusskurs
20.82
Eröffnung
20.95
Bid
20.70
Ask
21.00
Tief
20.70
Hoch
20.95
Volumen
8
Tagesänderung
-0.58%
Monatsänderung
2.78%
6-Monatsänderung
0.98%
Jahresänderung
0.98%
