BHR-PD: Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre
今日BHR-PD汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点20.70和高点20.95进行交易。
关注Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BHR-PD股票今天的价格是多少？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre股票今天的定价为20.70。它在-0.58%范围内交易，昨天的收盘价为20.82，交易量达到8。BHR-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre股票是否支付股息？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre目前的价值为20.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.98%和USD。实时查看图表以跟踪BHR-PD走势。
如何购买BHR-PD股票？
您可以以20.70的当前价格购买Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre股票。订单通常设置在20.70或21.00附近，而8和-1.19%显示市场活动。立即关注BHR-PD的实时图表更新。
如何投资BHR-PD股票？
投资Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre需要考虑年度范围19.12 - 21.45和当前价格20.70。许多人在以20.70或21.00下订单之前，会比较2.78%和。实时查看BHR-PD价格图表，了解每日变化。
Braemar Hotels & Resorts Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Braemar Hotels & Resorts Inc.的最高价格是21.45。在19.12 - 21.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre的绩效。
Braemar Hotels & Resorts Inc.股票的最低价格是多少？
Braemar Hotels & Resorts Inc.（BHR-PD）的最低价格为19.12。将其与当前的20.70和19.12 - 21.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHR-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BHR-PD股票是什么时候拆分的？
Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.82和0.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.82
- 开盘价
- 20.95
- 卖价
- 20.70
- 买价
- 21.00
- 最低价
- 20.70
- 最高价
- 20.95
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 2.78%
- 6个月变化
- 0.98%
- 年变化
- 0.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值