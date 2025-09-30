- Visão do mercado
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
A taxa do BHR-PB para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.35 e o mais alto foi 16.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BHR-PB hoje?
Hoje Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) está avaliado em 16.38. O instrumento é negociado dentro de -0.18%, o fechamento de ontem foi 16.41, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BHR-PB em tempo real.
As ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti pagam dividendos?
Atualmente Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti está avaliado em 16.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.00% e USD. Monitore os movimentos de BHR-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BHR-PB?
Você pode comprar ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) pelo preço atual 16.38. Ordens geralmente são executadas perto de 16.38 ou 16.68, enquanto 6 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BHR-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BHR-PB?
Investir em Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti envolve considerar a faixa anual 12.75 - 16.49 e o preço atual 16.38. Muitos comparam 7.69% e 20.00% antes de enviar ordens em 16.38 ou 16.68. Estude as mudanças diárias de preço de BHR-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?
O maior preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) no último ano foi 16.49. As ações oscilaram bastante dentro de 12.75 - 16.49, e a comparação com 16.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?
O menor preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) no ano foi 12.75. A comparação com o preço atual 16.38 e 12.75 - 16.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BHR-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BHR-PB?
No passado Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.41 e 20.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.41
- Open
- 16.35
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Low
- 16.35
- High
- 16.44
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 7.69%
- Mudança de 6 meses
- 20.00%
- Mudança anual
- 20.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4