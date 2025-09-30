CotaçõesSeções
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti

16.38 USD 0.03 (0.18%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BHR-PB para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.35 e o mais alto foi 16.44.

Veja a dinâmica do par de moedas Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BHR-PB hoje?

Hoje Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) está avaliado em 16.38. O instrumento é negociado dentro de -0.18%, o fechamento de ontem foi 16.41, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BHR-PB em tempo real.

As ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti pagam dividendos?

Atualmente Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti está avaliado em 16.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.00% e USD. Monitore os movimentos de BHR-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BHR-PB?

Você pode comprar ações de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) pelo preço atual 16.38. Ordens geralmente são executadas perto de 16.38 ou 16.68, enquanto 6 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BHR-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BHR-PB?

Investir em Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti envolve considerar a faixa anual 12.75 - 16.49 e o preço atual 16.38. Muitos comparam 7.69% e 20.00% antes de enviar ordens em 16.38 ou 16.68. Estude as mudanças diárias de preço de BHR-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?

O maior preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) no último ano foi 16.49. As ações oscilaram bastante dentro de 12.75 - 16.49, e a comparação com 16.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Braemar Hotels & Resorts Inc.?

O menor preço de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) no ano foi 12.75. A comparação com o preço atual 16.38 e 12.75 - 16.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BHR-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BHR-PB?

No passado Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.41 e 20.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.35 16.44
Faixa anual
12.75 16.49
Fechamento anterior
16.41
Open
16.35
Bid
16.38
Ask
16.68
Low
16.35
High
16.44
Volume
6
Mudança diária
-0.18%
Mudança mensal
7.69%
Mudança de 6 meses
20.00%
Mudança anual
20.00%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4