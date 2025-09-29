- Обзор рынка
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
Курс BHR-PB за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.35, а максимальная — 16.44.
Следите за динамикой Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BHR-PB сегодня?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) сегодня оценивается на уровне 16.38. Инструмент торгуется в пределах -0.18%, вчерашнее закрытие составило 16.41, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHR-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti в настоящее время оценивается в 16.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.00% и USD. Отслеживайте движения BHR-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции BHR-PB?
Вы можете купить акции Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) по текущей цене 16.38. Ордера обычно размещаются около 16.38 или 16.68, тогда как 6 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHR-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BHR-PB?
Инвестирование в Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti предполагает учет годового диапазона 12.75 - 16.49 и текущей цены 16.38. Многие сравнивают 7.69% и 20.00% перед размещением ордеров на 16.38 или 16.68. Изучайте ежедневные изменения цены BHR-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Самая высокая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) за последний год составила 16.49. Акции заметно колебались в пределах 12.75 - 16.49, сравнение с 16.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Самая низкая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) за год составила 12.75. Сравнение с текущими 16.38 и 12.75 - 16.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHR-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BHR-PB?
В прошлом Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.41 и 20.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.41
- Open
- 16.35
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Low
- 16.35
- High
- 16.44
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- 20.00%
- Годовое изменение
- 20.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%