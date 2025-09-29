КотировкиРазделы
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti

16.38 USD 0.03 (0.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHR-PB за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.35, а максимальная — 16.44.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BHR-PB сегодня?

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) сегодня оценивается на уровне 16.38. Инструмент торгуется в пределах -0.18%, вчерашнее закрытие составило 16.41, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHR-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti?

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti в настоящее время оценивается в 16.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.00% и USD. Отслеживайте движения BHR-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции BHR-PB?

Вы можете купить акции Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) по текущей цене 16.38. Ордера обычно размещаются около 16.38 или 16.68, тогда как 6 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHR-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BHR-PB?

Инвестирование в Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti предполагает учет годового диапазона 12.75 - 16.49 и текущей цены 16.38. Многие сравнивают 7.69% и 20.00% перед размещением ордеров на 16.38 или 16.68. Изучайте ежедневные изменения цены BHR-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Самая высокая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) за последний год составила 16.49. Акции заметно колебались в пределах 12.75 - 16.49, сравнение с 16.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Самая низкая цена Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) за год составила 12.75. Сравнение с текущими 16.38 и 12.75 - 16.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHR-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BHR-PB?

В прошлом Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.41 и 20.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.35 16.44
Годовой диапазон
12.75 16.49
Предыдущее закрытие
16.41
Open
16.35
Bid
16.38
Ask
16.68
Low
16.35
High
16.44
Объем
6
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
7.69%
6-месячное изменение
20.00%
Годовое изменение
20.00%
