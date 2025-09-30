- Panoramica
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
Il tasso di cambio BHR-PB ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.35 e ad un massimo di 16.44.
Segui le dinamiche di Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BHR-PB oggi?
Oggi le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti sono prezzate a 16.38. Viene scambiato all'interno di -0.18%, la chiusura di ieri è stata 16.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BHR-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti pagano dividendi?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti è attualmente valutato a 16.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BHR-PB.
Come acquistare azioni BHR-PB?
Puoi acquistare azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti al prezzo attuale di 16.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.38 o 16.68, mentre 6 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BHR-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BHR-PB?
Investire in Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti implica considerare l'intervallo annuale 12.75 - 16.49 e il prezzo attuale 16.38. Molti confrontano 7.69% e 20.00% prima di effettuare ordini su 16.38 o 16.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BHR-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Il prezzo massimo di Braemar Hotels & Resorts Inc. nell'ultimo anno è stato 16.49. All'interno di 12.75 - 16.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Il prezzo più basso di Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) nel corso dell'anno è stato 12.75. Confrontandolo con gli attuali 16.38 e 12.75 - 16.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BHR-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BHR-PB?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.41 e 20.00%.
- Chiusura Precedente
- 16.41
- Apertura
- 16.35
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Minimo
- 16.35
- Massimo
- 16.44
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- 7.69%
- Variazione Semestrale
- 20.00%
- Variazione Annuale
- 20.00%
