BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti

16.38 USD 0.03 (0.18%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHR-PB ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.35 e ad un massimo di 16.44.

Segui le dinamiche di Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BHR-PB oggi?

Oggi le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti sono prezzate a 16.38. Viene scambiato all'interno di -0.18%, la chiusura di ieri è stata 16.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BHR-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti pagano dividendi?

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti è attualmente valutato a 16.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BHR-PB.

Come acquistare azioni BHR-PB?

Puoi acquistare azioni Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti al prezzo attuale di 16.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.38 o 16.68, mentre 6 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BHR-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BHR-PB?

Investire in Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti implica considerare l'intervallo annuale 12.75 - 16.49 e il prezzo attuale 16.38. Molti confrontano 7.69% e 20.00% prima di effettuare ordini su 16.38 o 16.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BHR-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Il prezzo massimo di Braemar Hotels & Resorts Inc. nell'ultimo anno è stato 16.49. All'interno di 12.75 - 16.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Braemar Hotels & Resorts Inc.?

Il prezzo più basso di Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) nel corso dell'anno è stato 12.75. Confrontandolo con gli attuali 16.38 e 12.75 - 16.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BHR-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BHR-PB?

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.41 e 20.00%.

Intervallo Giornaliero
16.35 16.44
Intervallo Annuale
12.75 16.49
Chiusura Precedente
16.41
Apertura
16.35
Bid
16.38
Ask
16.68
Minimo
16.35
Massimo
16.44
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
7.69%
Variazione Semestrale
20.00%
Variazione Annuale
20.00%
