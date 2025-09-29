BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
今日BHR-PB汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点16.35和高点16.44进行交易。
关注Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BHR-PB股票今天的价格是多少？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti股票今天的定价为16.38。它在-0.18%范围内交易，昨天的收盘价为16.41，交易量达到6。BHR-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti股票是否支付股息？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti目前的价值为16.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.00%和USD。实时查看图表以跟踪BHR-PB走势。
如何购买BHR-PB股票？
您可以以16.38的当前价格购买Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti股票。订单通常设置在16.38或16.68附近，而6和0.18%显示市场活动。立即关注BHR-PB的实时图表更新。
如何投资BHR-PB股票？
投资Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti需要考虑年度范围12.75 - 16.49和当前价格16.38。许多人在以16.38或16.68下订单之前，会比较7.69%和。实时查看BHR-PB价格图表，了解每日变化。
Braemar Hotels & Resorts Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Braemar Hotels & Resorts Inc.的最高价格是16.49。在12.75 - 16.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti的绩效。
Braemar Hotels & Resorts Inc.股票的最低价格是多少？
Braemar Hotels & Resorts Inc.（BHR-PB）的最低价格为12.75。将其与当前的16.38和12.75 - 16.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHR-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BHR-PB股票是什么时候拆分的？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.41和20.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.41
- 开盘价
- 16.35
- 卖价
- 16.38
- 买价
- 16.68
- 最低价
- 16.35
- 最高价
- 16.44
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 7.69%
- 6个月变化
- 20.00%
- 年变化
- 20.00%
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
