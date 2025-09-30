- Übersicht
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
Der Wechselkurs von BHR-PB hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.35 bis zu einem Hoch von 16.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BHR-PB heute?
Die Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) notiert heute bei 16.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.41 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BHR-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BHR-PB Dividenden?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti wird derzeit mit 16.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BHR-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BHR-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) zum aktuellen Kurs von 16.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.38 oder 16.68 platziert, während 6 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BHR-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BHR-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti müssen die jährliche Spanne 12.75 - 16.49 und der aktuelle Kurs 16.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.69% und 20.00%, bevor sie Orders zu 16.38 oder 16.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BHR-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Der höchste Kurs von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) im vergangenen Jahr lag bei 16.49. Innerhalb von 12.75 - 16.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Braemar Hotels & Resorts Inc.?
Der niedrigste Kurs von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) im Laufe des Jahres betrug 12.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.38 und der Spanne 12.75 - 16.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BHR-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BHR-PB statt?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.41 und 20.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.41
- Eröffnung
- 16.35
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Tief
- 16.35
- Hoch
- 16.44
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 7.69%
- 6-Monatsänderung
- 20.00%
- Jahresänderung
- 20.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4