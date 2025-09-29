- 概要
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
BHR-PBの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり16.35の安値と16.44の高値で取引されました。
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BHR-PB株の現在の価格は？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiの株価は本日16.38です。-0.18%内で取引され、前日の終値は16.41、取引量は6に達しました。BHR-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiの株は配当を出しますか？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiの現在の価格は16.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.00%やUSDにも注目します。BHR-PBの動きはライブチャートで確認できます。
BHR-PB株を買う方法は？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiの株は現在16.38で購入可能です。注文は通常16.38または16.68付近で行われ、6や0.18%が市場の動きを示します。BHR-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BHR-PB株に投資する方法は？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiへの投資では、年間の値幅12.75 - 16.49と現在の16.38を考慮します。注文は多くの場合16.38や16.68で行われる前に、7.69%や20.00%と比較されます。BHR-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Braemar Hotels & Resorts Inc.の株の最高値は？
Braemar Hotels & Resorts Inc.の過去1年の最高値は16.49でした。12.75 - 16.49内で株価は大きく変動し、16.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Braemar Hotels & Resorts Inc.の株の最低値は？
Braemar Hotels & Resorts Inc.(BHR-PB)の年間最安値は12.75でした。現在の16.38や12.75 - 16.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BHR-PBの動きはライブチャートで確認できます。
BHR-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Convertiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.41、20.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.41
- 始値
- 16.35
- 買値
- 16.38
- 買値
- 16.68
- 安値
- 16.35
- 高値
- 16.44
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 7.69%
- 6ヶ月の変化
- 20.00%
- 1年の変化
- 20.00%
