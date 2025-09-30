- Aperçu
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
Le taux de change de BHR-PB a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.35 et à un maximum de 16.44.
Suivez la dynamique Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BHR-PB aujourd'hui ?
L'action Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti est cotée à 16.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.18%, a clôturé hier à 16.41 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de BHR-PB présente ces mises à jour.
L'action Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti verse-t-elle des dividendes ?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti est actuellement valorisé à 16.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BHR-PB.
Comment acheter des actions BHR-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti au cours actuel de 16.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.38 ou de 16.68, le 6 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BHR-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BHR-PB ?
Investir dans Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.75 - 16.49 et le prix actuel 16.38. Beaucoup comparent 7.69% et 20.00% avant de passer des ordres à 16.38 ou 16.68. Consultez le graphique du cours de BHR-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Braemar Hotels & Resorts Inc. ?
Le cours le plus élevé de Braemar Hotels & Resorts Inc. l'année dernière était 16.49. Au cours de 12.75 - 16.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Braemar Hotels & Resorts Inc. ?
Le cours le plus bas de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) sur l'année a été 12.75. Sa comparaison avec 16.38 et 12.75 - 16.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BHR-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BHR-PB a-t-elle été divisée ?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.41 et 20.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.41
- Ouverture
- 16.35
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Plus Bas
- 16.35
- Plus Haut
- 16.44
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.18%
- Changement Mensuel
- 7.69%
- Changement à 6 Mois
- 20.00%
- Changement Annuel
- 20.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4