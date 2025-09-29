- Panorámica
BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti
El tipo de cambio de BHR-PB de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.35, mientras que el máximo ha alcanzado 16.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BHR-PB hoy?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) se evalúa hoy en 16.38. El instrumento se negocia dentro de -0.18%; el cierre de ayer ha sido 16.41 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BHR-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti?
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti se evalúa actualmente en 16.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.00% y USD. Monitoree los movimientos de BHR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BHR-PB?
Puede comprar acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) al precio actual de 16.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.38 o 16.68, mientras que 6 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BHR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BHR-PB?
Invertir en Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti implica tener en cuenta el rango anual 12.75 - 16.49 y el precio actual 16.38. Muchos comparan 7.69% y 20.00% antes de colocar órdenes en 16.38 o 16.68. Estudie los cambios diarios de precios de BHR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc.?
El precio más alto de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) en el último año ha sido 16.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.75 - 16.49, una comparación con 16.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc.?
El precio más bajo de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) para el año ha sido 12.75. La comparación con los actuales 16.38 y 12.75 - 16.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BHR-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BHR-PB?
En el pasado, Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.41 y 20.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.41
- Open
- 16.35
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Low
- 16.35
- High
- 16.44
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 7.69%
- Cambio a 6 meses
- 20.00%
- Cambio anual
- 20.00%
