BHR-PB: Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti

16.38 USD 0.03 (0.18%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BHR-PB de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.35, mientras que el máximo ha alcanzado 16.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BHR-PB hoy?

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) se evalúa hoy en 16.38. El instrumento se negocia dentro de -0.18%; el cierre de ayer ha sido 16.41 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BHR-PB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti?

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti se evalúa actualmente en 16.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.00% y USD. Monitoree los movimientos de BHR-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BHR-PB?

Puede comprar acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti (BHR-PB) al precio actual de 16.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.38 o 16.68, mientras que 6 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BHR-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BHR-PB?

Invertir en Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti implica tener en cuenta el rango anual 12.75 - 16.49 y el precio actual 16.38. Muchos comparan 7.69% y 20.00% antes de colocar órdenes en 16.38 o 16.68. Estudie los cambios diarios de precios de BHR-PB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc.?

El precio más alto de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) en el último año ha sido 16.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.75 - 16.49, una comparación con 16.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Braemar Hotels & Resorts Inc.?

El precio más bajo de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR-PB) para el año ha sido 12.75. La comparación con los actuales 16.38 y 12.75 - 16.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BHR-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BHR-PB?

En el pasado, Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.41 y 20.00% después de las acciones corporativas.

Rango diario
16.35 16.44
Rango anual
12.75 16.49
Cierres anteriores
16.41
Open
16.35
Bid
16.38
Ask
16.68
Low
16.35
High
16.44
Volumen
6
Cambio diario
-0.18%
Cambio mensual
7.69%
Cambio a 6 meses
20.00%
Cambio anual
20.00%
