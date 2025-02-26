- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BGRN: iShares USD Green Bond ETF
A taxa do BGRN para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.11 e o mais alto foi 48.21.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares USD Green Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGRN Notícias
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- How Tariffs And Geopolitics Are Shaping The 2025 Global Economic Outlook
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Expect Continued Evolution In The Sustainable Investment Market
- Sustainable Finance: Paint It Green
- Outcome Bonds: Seeing The Wood For The Trees On Greenwashing Risk
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BGRN hoje?
Hoje iShares USD Green Bond ETF (BGRN) está avaliado em 48.15. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 48.12, e o volume de negociação atingiu 49. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BGRN em tempo real.
As ações de iShares USD Green Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares USD Green Bond ETF está avaliado em 48.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.29% e USD. Monitore os movimentos de BGRN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BGRN?
Você pode comprar ações de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) pelo preço atual 48.15. Ordens geralmente são executadas perto de 48.15 ou 48.45, enquanto 49 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BGRN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BGRN?
Investir em iShares USD Green Bond ETF envolve considerar a faixa anual 46.15 - 48.38 e o preço atual 48.15. Muitos comparam 1.33% e 1.99% antes de enviar ordens em 48.15 ou 48.45. Estude as mudanças diárias de preço de BGRN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares USD Green Bond ETF?
O maior preço de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) no último ano foi 48.38. As ações oscilaram bastante dentro de 46.15 - 48.38, e a comparação com 48.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares USD Green Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares USD Green Bond ETF?
O menor preço de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) no ano foi 46.15. A comparação com o preço atual 48.15 e 46.15 - 48.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BGRN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BGRN?
No passado iShares USD Green Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.12 e -0.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.12
- Open
- 48.15
- Bid
- 48.15
- Ask
- 48.45
- Low
- 48.11
- High
- 48.21
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 1.33%
- Mudança de 6 meses
- 1.99%
- Mudança anual
- -0.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8