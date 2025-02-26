报价部分
BGRN: iShares USD Green Bond ETF

48.12 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BGRN汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点48.06和高点48.15进行交易。

关注iShares USD Green Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BGRN股票今天的价格是多少？

iShares USD Green Bond ETF股票今天的定价为48.12。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为48.06，交易量达到65。BGRN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares USD Green Bond ETF股票是否支付股息？

iShares USD Green Bond ETF目前的价值为48.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.35%和USD。实时查看图表以跟踪BGRN走势。

如何购买BGRN股票？

您可以以48.12的当前价格购买iShares USD Green Bond ETF股票。订单通常设置在48.12或48.42附近，而65和0.12%显示市场活动。立即关注BGRN的实时图表更新。

如何投资BGRN股票？

投资iShares USD Green Bond ETF需要考虑年度范围46.15 - 48.38和当前价格48.12。许多人在以48.12或48.42下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BGRN价格图表，了解每日变化。

iShares USD Green Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares USD Green Bond ETF的最高价格是48.38。在46.15 - 48.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares USD Green Bond ETF的绩效。

iShares USD Green Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares USD Green Bond ETF（BGRN）的最低价格为46.15。将其与当前的48.12和46.15 - 48.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGRN股票是什么时候拆分的？

iShares USD Green Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.06和-0.35%中可见。

日范围
48.06 48.15
年范围
46.15 48.38
前一天收盘价
48.06
开盘价
48.06
卖价
48.12
买价
48.42
最低价
48.06
最高价
48.15
交易量
65
日变化
0.12%
月变化
1.26%
6个月变化
1.93%
年变化
-0.35%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8