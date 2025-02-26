BGRN: iShares USD Green Bond ETF
今日BGRN汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点48.06和高点48.15进行交易。
关注iShares USD Green Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BGRN新闻
- Outcome Bonds: Seeing The Wood For The Trees On Greenwashing Risk
常见问题解答
BGRN股票今天的价格是多少？
iShares USD Green Bond ETF股票今天的定价为48.12。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为48.06，交易量达到65。BGRN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares USD Green Bond ETF股票是否支付股息？
iShares USD Green Bond ETF目前的价值为48.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.35%和USD。实时查看图表以跟踪BGRN走势。
如何购买BGRN股票？
您可以以48.12的当前价格购买iShares USD Green Bond ETF股票。订单通常设置在48.12或48.42附近，而65和0.12%显示市场活动。立即关注BGRN的实时图表更新。
如何投资BGRN股票？
投资iShares USD Green Bond ETF需要考虑年度范围46.15 - 48.38和当前价格48.12。许多人在以48.12或48.42下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BGRN价格图表，了解每日变化。
iShares USD Green Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares USD Green Bond ETF的最高价格是48.38。在46.15 - 48.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares USD Green Bond ETF的绩效。
iShares USD Green Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares USD Green Bond ETF（BGRN）的最低价格为46.15。将其与当前的48.12和46.15 - 48.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGRN股票是什么时候拆分的？
iShares USD Green Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.06和-0.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.06
- 开盘价
- 48.06
- 卖价
- 48.12
- 买价
- 48.42
- 最低价
- 48.06
- 最高价
- 48.15
- 交易量
- 65
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- 1.93%
- 年变化
- -0.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8