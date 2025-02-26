- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BGRN: iShares USD Green Bond ETF
Le taux de change de BGRN a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.06 et à un maximum de 48.15.
Suivez la dynamique iShares USD Green Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGRN Nouvelles
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- How Tariffs And Geopolitics Are Shaping The 2025 Global Economic Outlook
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Expect Continued Evolution In The Sustainable Investment Market
- Sustainable Finance: Paint It Green
- Outcome Bonds: Seeing The Wood For The Trees On Greenwashing Risk
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BGRN aujourd'hui ?
L'action iShares USD Green Bond ETF est cotée à 48.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 48.06 et son volume d'échange a atteint 65. Le graphique en temps réel du cours de BGRN présente ces mises à jour.
L'action iShares USD Green Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares USD Green Bond ETF est actuellement valorisé à 48.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BGRN.
Comment acheter des actions BGRN ?
Vous pouvez acheter des actions iShares USD Green Bond ETF au cours actuel de 48.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.12 ou de 48.42, le 65 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BGRN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BGRN ?
Investir dans iShares USD Green Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.15 - 48.38 et le prix actuel 48.12. Beaucoup comparent 1.26% et 1.93% avant de passer des ordres à 48.12 ou 48.42. Consultez le graphique du cours de BGRN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares USD Green Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares USD Green Bond ETF l'année dernière était 48.38. Au cours de 46.15 - 48.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares USD Green Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares USD Green Bond ETF ?
Le cours le plus bas de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) sur l'année a été 46.15. Sa comparaison avec 48.12 et 46.15 - 48.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BGRN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BGRN a-t-elle été divisée ?
iShares USD Green Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.06 et -0.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.06
- Ouverture
- 48.06
- Bid
- 48.12
- Ask
- 48.42
- Plus Bas
- 48.06
- Plus Haut
- 48.15
- Volume
- 65
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 1.26%
- Changement à 6 Mois
- 1.93%
- Changement Annuel
- -0.35%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8