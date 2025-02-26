- Panoramica
BGRN: iShares USD Green Bond ETF
Il tasso di cambio BGRN ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.06 e ad un massimo di 48.15.
Segui le dinamiche di iShares USD Green Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BGRN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BGRN oggi?
Oggi le azioni iShares USD Green Bond ETF sono prezzate a 48.12. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 48.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 65. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BGRN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares USD Green Bond ETF pagano dividendi?
iShares USD Green Bond ETF è attualmente valutato a 48.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BGRN.
Come acquistare azioni BGRN?
Puoi acquistare azioni iShares USD Green Bond ETF al prezzo attuale di 48.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.12 o 48.42, mentre 65 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BGRN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BGRN?
Investire in iShares USD Green Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.15 - 48.38 e il prezzo attuale 48.12. Molti confrontano 1.26% e 1.93% prima di effettuare ordini su 48.12 o 48.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BGRN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares USD Green Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares USD Green Bond ETF nell'ultimo anno è stato 48.38. All'interno di 46.15 - 48.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares USD Green Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares USD Green Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares USD Green Bond ETF (BGRN) nel corso dell'anno è stato 46.15. Confrontandolo con gli attuali 48.12 e 46.15 - 48.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BGRN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BGRN?
iShares USD Green Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.06 e -0.35%.
- Chiusura Precedente
- 48.06
- Apertura
- 48.06
- Bid
- 48.12
- Ask
- 48.42
- Minimo
- 48.06
- Massimo
- 48.15
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 1.26%
- Variazione Semestrale
- 1.93%
- Variazione Annuale
- -0.35%
