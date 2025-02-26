КотировкиРазделы
BGRN: iShares USD Green Bond ETF

48.12 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BGRN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.06, а максимальная — 48.15.

Следите за динамикой iShares USD Green Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGRN сегодня?

iShares USD Green Bond ETF (BGRN) сегодня оценивается на уровне 48.12. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 48.06, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGRN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares USD Green Bond ETF?

iShares USD Green Bond ETF в настоящее время оценивается в 48.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения BGRN на графике в реальном времени.

Как купить акции BGRN?

Вы можете купить акции iShares USD Green Bond ETF (BGRN) по текущей цене 48.12. Ордера обычно размещаются около 48.12 или 48.42, тогда как 65 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGRN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGRN?

Инвестирование в iShares USD Green Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.15 - 48.38 и текущей цены 48.12. Многие сравнивают 1.26% и 1.93% перед размещением ордеров на 48.12 или 48.42. Изучайте ежедневные изменения цены BGRN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares USD Green Bond ETF?

Самая высокая цена iShares USD Green Bond ETF (BGRN) за последний год составила 48.38. Акции заметно колебались в пределах 46.15 - 48.38, сравнение с 48.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares USD Green Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares USD Green Bond ETF?

Самая низкая цена iShares USD Green Bond ETF (BGRN) за год составила 46.15. Сравнение с текущими 48.12 и 46.15 - 48.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGRN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGRN?

В прошлом iShares USD Green Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.06 и -0.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.06 48.15
Годовой диапазон
46.15 48.38
Предыдущее закрытие
48.06
Open
48.06
Bid
48.12
Ask
48.42
Low
48.06
High
48.15
Объем
65
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
1.26%
6-месячное изменение
1.93%
Годовое изменение
-0.35%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8