BGRN: iShares USD Green Bond ETF
Курс BGRN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.06, а максимальная — 48.15.
Следите за динамикой iShares USD Green Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BGRN
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- How Tariffs And Geopolitics Are Shaping The 2025 Global Economic Outlook
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Expect Continued Evolution In The Sustainable Investment Market
- Sustainable Finance: Paint It Green
- Outcome Bonds: Seeing The Wood For The Trees On Greenwashing Risk
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGRN сегодня?
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) сегодня оценивается на уровне 48.12. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 48.06, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGRN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares USD Green Bond ETF?
iShares USD Green Bond ETF в настоящее время оценивается в 48.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения BGRN на графике в реальном времени.
Как купить акции BGRN?
Вы можете купить акции iShares USD Green Bond ETF (BGRN) по текущей цене 48.12. Ордера обычно размещаются около 48.12 или 48.42, тогда как 65 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGRN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGRN?
Инвестирование в iShares USD Green Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.15 - 48.38 и текущей цены 48.12. Многие сравнивают 1.26% и 1.93% перед размещением ордеров на 48.12 или 48.42. Изучайте ежедневные изменения цены BGRN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares USD Green Bond ETF?
Самая высокая цена iShares USD Green Bond ETF (BGRN) за последний год составила 48.38. Акции заметно колебались в пределах 46.15 - 48.38, сравнение с 48.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares USD Green Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares USD Green Bond ETF?
Самая низкая цена iShares USD Green Bond ETF (BGRN) за год составила 46.15. Сравнение с текущими 48.12 и 46.15 - 48.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGRN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGRN?
В прошлом iShares USD Green Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.06 и -0.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.06
- Open
- 48.06
- Bid
- 48.12
- Ask
- 48.42
- Low
- 48.06
- High
- 48.15
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.26%
- 6-месячное изменение
- 1.93%
- Годовое изменение
- -0.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8