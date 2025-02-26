- 概要
BGRN: iShares USD Green Bond ETF
BGRNの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり48.11の安値と48.21の高値で取引されました。
iShares USD Green Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BGRN株の現在の価格は？
iShares USD Green Bond ETFの株価は本日48.15です。0.06%内で取引され、前日の終値は48.12、取引量は49に達しました。BGRNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares USD Green Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares USD Green Bond ETFの現在の価格は48.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.29%やUSDにも注目します。BGRNの動きはライブチャートで確認できます。
BGRN株を買う方法は？
iShares USD Green Bond ETFの株は現在48.15で購入可能です。注文は通常48.15または48.45付近で行われ、49や0.00%が市場の動きを示します。BGRNの最新情報はライブチャートで確認できます。
BGRN株に投資する方法は？
iShares USD Green Bond ETFへの投資では、年間の値幅46.15 - 48.38と現在の48.15を考慮します。注文は多くの場合48.15や48.45で行われる前に、1.33%や1.99%と比較されます。BGRNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares USD Green Bond ETFの株の最高値は？
iShares USD Green Bond ETFの過去1年の最高値は48.38でした。46.15 - 48.38内で株価は大きく変動し、48.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares USD Green Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares USD Green Bond ETFの株の最低値は？
iShares USD Green Bond ETF(BGRN)の年間最安値は46.15でした。現在の48.15や46.15 - 48.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGRNの動きはライブチャートで確認できます。
BGRNの株式分割はいつ行われましたか？
iShares USD Green Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.12、-0.29%に企業行動後の影響として反映されます。
