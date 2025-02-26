クォートセクション
通貨 / BGRN
BGRN: iShares USD Green Bond ETF

48.15 USD 0.03 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BGRNの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり48.11の安値と48.21の高値で取引されました。

iShares USD Green Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BGRN株の現在の価格は？

iShares USD Green Bond ETFの株価は本日48.15です。0.06%内で取引され、前日の終値は48.12、取引量は49に達しました。BGRNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares USD Green Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares USD Green Bond ETFの現在の価格は48.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.29%やUSDにも注目します。BGRNの動きはライブチャートで確認できます。

BGRN株を買う方法は？

iShares USD Green Bond ETFの株は現在48.15で購入可能です。注文は通常48.15または48.45付近で行われ、49や0.00%が市場の動きを示します。BGRNの最新情報はライブチャートで確認できます。

BGRN株に投資する方法は？

iShares USD Green Bond ETFへの投資では、年間の値幅46.15 - 48.38と現在の48.15を考慮します。注文は多くの場合48.15や48.45で行われる前に、1.33%や1.99%と比較されます。BGRNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares USD Green Bond ETFの株の最高値は？

iShares USD Green Bond ETFの過去1年の最高値は48.38でした。46.15 - 48.38内で株価は大きく変動し、48.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares USD Green Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares USD Green Bond ETFの株の最低値は？

iShares USD Green Bond ETF(BGRN)の年間最安値は46.15でした。現在の48.15や46.15 - 48.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BGRNの動きはライブチャートで確認できます。

BGRNの株式分割はいつ行われましたか？

iShares USD Green Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.12、-0.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.11 48.21
1年のレンジ
46.15 48.38
以前の終値
48.12
始値
48.15
買値
48.15
買値
48.45
安値
48.11
高値
48.21
出来高
49
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
1.33%
6ヶ月の変化
1.99%
1年の変化
-0.29%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8