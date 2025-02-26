- Panorámica
BGRN: iShares USD Green Bond ETF
El tipo de cambio de BGRN de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.11, mientras que el máximo ha alcanzado 48.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares USD Green Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BGRN hoy?
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) se evalúa hoy en 48.15. El instrumento se negocia dentro de 0.06%; el cierre de ayer ha sido 48.12 y el volumen comercial ha alcanzado 49. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BGRN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares USD Green Bond ETF?
iShares USD Green Bond ETF se evalúa actualmente en 48.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.29% y USD. Monitoree los movimientos de BGRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BGRN?
Puede comprar acciones de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) al precio actual de 48.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.15 o 48.45, mientras que 49 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BGRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BGRN?
Invertir en iShares USD Green Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.15 - 48.38 y el precio actual 48.15. Muchos comparan 1.33% y 1.99% antes de colocar órdenes en 48.15 o 48.45. Estudie los cambios diarios de precios de BGRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares USD Green Bond ETF?
El precio más alto de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) en el último año ha sido 48.38. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.15 - 48.38, una comparación con 48.12 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares USD Green Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares USD Green Bond ETF?
El precio más bajo de iShares USD Green Bond ETF (BGRN) para el año ha sido 46.15. La comparación con los actuales 48.15 y 46.15 - 48.38 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BGRN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BGRN?
En el pasado, iShares USD Green Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.12 y -0.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.12
- Open
- 48.15
- Bid
- 48.15
- Ask
- 48.45
- Low
- 48.11
- High
- 48.21
- Volumen
- 49
- Cambio diario
- 0.06%
- Cambio mensual
- 1.33%
- Cambio a 6 meses
- 1.99%
- Cambio anual
- -0.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8