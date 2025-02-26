KurseKategorien
BGRN: iShares USD Green Bond ETF

48.13 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BGRN hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.11 bis zu einem Hoch von 48.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares USD Green Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von BGRN heute?

Die Aktie von iShares USD Green Bond ETF (BGRN) notiert heute bei 48.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.12 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von BGRN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BGRN Dividenden?

iShares USD Green Bond ETF wird derzeit mit 48.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BGRN zu verfolgen.

Wie kaufe ich BGRN-Aktien?

Sie können Aktien von iShares USD Green Bond ETF (BGRN) zum aktuellen Kurs von 48.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.13 oder 48.43 platziert, während 92 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BGRN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BGRN-Aktien?

Bei einer Investition in iShares USD Green Bond ETF müssen die jährliche Spanne 46.15 - 48.38 und der aktuelle Kurs 48.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.28% und 1.95%, bevor sie Orders zu 48.13 oder 48.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BGRN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares USD Green Bond ETF?

Der höchste Kurs von iShares USD Green Bond ETF (BGRN) im vergangenen Jahr lag bei 48.38. Innerhalb von 46.15 - 48.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares USD Green Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares USD Green Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares USD Green Bond ETF (BGRN) im Laufe des Jahres betrug 46.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.13 und der Spanne 46.15 - 48.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BGRN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BGRN statt?

iShares USD Green Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.12 und -0.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
48.11 48.21
Jahresspanne
46.15 48.38
Vorheriger Schlusskurs
48.12
Eröffnung
48.15
Bid
48.13
Ask
48.43
Tief
48.11
Hoch
48.21
Volumen
92
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
1.28%
6-Monatsänderung
1.95%
Jahresänderung
-0.33%
