BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o

22.69 USD 0.25 (1.11%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BFS-PD para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.24 e o mais alto foi 22.69.

Veja a dinâmica do par de moedas Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BFS-PD hoje?

Hoje Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) está avaliado em 22.69. O instrumento é negociado dentro de 1.11%, o fechamento de ontem foi 22.44, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BFS-PD em tempo real.

As ações de Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o pagam dividendos?

Atualmente Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o está avaliado em 22.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.23% e USD. Monitore os movimentos de BFS-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BFS-PD?

Você pode comprar ações de Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) pelo preço atual 22.69. Ordens geralmente são executadas perto de 22.69 ou 22.99, enquanto 6 e 2.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BFS-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BFS-PD?

Investir em Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o envolve considerar a faixa anual 20.39 - 23.10 e o preço atual 22.69. Muitos comparam 0.84% e 7.23% antes de enviar ordens em 22.69 ou 22.99. Estude as mudanças diárias de preço de BFS-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SAUL CENTERS, INC.?

O maior preço de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) no último ano foi 23.10. As ações oscilaram bastante dentro de 20.39 - 23.10, e a comparação com 22.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SAUL CENTERS, INC.?

O menor preço de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) no ano foi 20.39. A comparação com o preço atual 22.69 e 20.39 - 23.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BFS-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BFS-PD?

No passado Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.44 e 7.23% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.24 22.69
Faixa anual
20.39 23.10
Fechamento anterior
22.44
Open
22.24
Bid
22.69
Ask
22.99
Low
22.24
High
22.69
Volume
6
Mudança diária
1.11%
Mudança mensal
0.84%
Mudança de 6 meses
7.23%
Mudança anual
7.23%
