报价部分
货币 / BFS-PD
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o

22.69 USD 0.25 (1.11%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BFS-PD汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点22.24和高点22.69进行交易。

关注Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BFS-PD股票今天的价格是多少？

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o股票今天的定价为22.69。它在1.11%范围内交易，昨天的收盘价为22.44，交易量达到6。BFS-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o股票是否支付股息？

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o目前的价值为22.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.23%和USD。实时查看图表以跟踪BFS-PD走势。

如何购买BFS-PD股票？

您可以以22.69的当前价格购买Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o股票。订单通常设置在22.69或22.99附近，而6和2.02%显示市场活动。立即关注BFS-PD的实时图表更新。

如何投资BFS-PD股票？

投资Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o需要考虑年度范围20.39 - 23.10和当前价格22.69。许多人在以22.69或22.99下订单之前，会比较0.84%和。实时查看BFS-PD价格图表，了解每日变化。

SAUL CENTERS, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SAUL CENTERS, INC.的最高价格是23.10。在20.39 - 23.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o的绩效。

SAUL CENTERS, INC.股票的最低价格是多少？

SAUL CENTERS, INC.（BFS-PD）的最低价格为20.39。将其与当前的22.69和20.39 - 23.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFS-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFS-PD股票是什么时候拆分的？

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.44和7.23%中可见。

日范围
22.24 22.69
年范围
20.39 23.10
前一天收盘价
22.44
开盘价
22.24
卖价
22.69
买价
22.99
最低价
22.24
最高价
22.69
交易量
6
日变化
1.11%
月变化
0.84%
6个月变化
7.23%
年变化
7.23%
