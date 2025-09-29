- Panorámica
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o
El tipo de cambio de BFS-PD de hoy ha cambiado un 1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.24, mientras que el máximo ha alcanzado 22.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BFS-PD hoy?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) se evalúa hoy en 22.69. El instrumento se negocia dentro de 1.11%; el cierre de ayer ha sido 22.44 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BFS-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o se evalúa actualmente en 22.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.23% y USD. Monitoree los movimientos de BFS-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BFS-PD?
Puede comprar acciones de Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) al precio actual de 22.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.69 o 22.99, mientras que 6 y 2.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BFS-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BFS-PD?
Invertir en Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o implica tener en cuenta el rango anual 20.39 - 23.10 y el precio actual 22.69. Muchos comparan 0.84% y 7.23% antes de colocar órdenes en 22.69 o 22.99. Estudie los cambios diarios de precios de BFS-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SAUL CENTERS, INC.?
El precio más alto de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) en el último año ha sido 23.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.39 - 23.10, una comparación con 22.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SAUL CENTERS, INC.?
El precio más bajo de SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) para el año ha sido 20.39. La comparación con los actuales 22.69 y 20.39 - 23.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BFS-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BFS-PD?
En el pasado, Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.44 y 7.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.44
- Open
- 22.24
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- Low
- 22.24
- High
- 22.69
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 1.11%
- Cambio mensual
- 0.84%
- Cambio a 6 meses
- 7.23%
- Cambio anual
- 7.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.