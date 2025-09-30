- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o
Il tasso di cambio BFS-PD ha avuto una variazione del 1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.24 e ad un massimo di 22.69.
Segui le dinamiche di Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BFS-PD oggi?
Oggi le azioni Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o sono prezzate a 22.69. Viene scambiato all'interno di 1.11%, la chiusura di ieri è stata 22.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFS-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o pagano dividendi?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o è attualmente valutato a 22.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFS-PD.
Come acquistare azioni BFS-PD?
Puoi acquistare azioni Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o al prezzo attuale di 22.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.69 o 22.99, mentre 6 e 2.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFS-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BFS-PD?
Investire in Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o implica considerare l'intervallo annuale 20.39 - 23.10 e il prezzo attuale 22.69. Molti confrontano 0.84% e 7.23% prima di effettuare ordini su 22.69 o 22.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFS-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAUL CENTERS, INC.?
Il prezzo massimo di SAUL CENTERS, INC. nell'ultimo anno è stato 23.10. All'interno di 20.39 - 23.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAUL CENTERS, INC.?
Il prezzo più basso di SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) nel corso dell'anno è stato 20.39. Confrontandolo con gli attuali 22.69 e 20.39 - 23.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFS-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFS-PD?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.44 e 7.23%.
- Chiusura Precedente
- 22.44
- Apertura
- 22.24
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- Minimo
- 22.24
- Massimo
- 22.69
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 1.11%
- Variazione Mensile
- 0.84%
- Variazione Semestrale
- 7.23%
- Variazione Annuale
- 7.23%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4