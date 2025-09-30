QuotazioniSezioni
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o

22.69 USD 0.25 (1.11%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFS-PD ha avuto una variazione del 1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.24 e ad un massimo di 22.69.

Segui le dinamiche di Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BFS-PD oggi?

Oggi le azioni Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o sono prezzate a 22.69. Viene scambiato all'interno di 1.11%, la chiusura di ieri è stata 22.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFS-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o pagano dividendi?

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o è attualmente valutato a 22.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFS-PD.

Come acquistare azioni BFS-PD?

Puoi acquistare azioni Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o al prezzo attuale di 22.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.69 o 22.99, mentre 6 e 2.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFS-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BFS-PD?

Investire in Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o implica considerare l'intervallo annuale 20.39 - 23.10 e il prezzo attuale 22.69. Molti confrontano 0.84% e 7.23% prima di effettuare ordini su 22.69 o 22.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFS-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAUL CENTERS, INC.?

Il prezzo massimo di SAUL CENTERS, INC. nell'ultimo anno è stato 23.10. All'interno di 20.39 - 23.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAUL CENTERS, INC.?

Il prezzo più basso di SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) nel corso dell'anno è stato 20.39. Confrontandolo con gli attuali 22.69 e 20.39 - 23.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFS-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFS-PD?

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.44 e 7.23%.

Intervallo Giornaliero
22.24 22.69
Intervallo Annuale
20.39 23.10
Chiusura Precedente
22.44
Apertura
22.24
Bid
22.69
Ask
22.99
Minimo
22.24
Massimo
22.69
Volume
6
Variazione giornaliera
1.11%
Variazione Mensile
0.84%
Variazione Semestrale
7.23%
Variazione Annuale
7.23%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4