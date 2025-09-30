KurseKategorien
Währungen / BFS-PD
Zurück zum Aktien

BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o

22.69 USD 0.25 (1.11%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BFS-PD hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.24 bis zu einem Hoch von 22.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BFS-PD heute?

Die Aktie von Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) notiert heute bei 22.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.44 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BFS-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BFS-PD Dividenden?

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o wird derzeit mit 22.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFS-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich BFS-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) zum aktuellen Kurs von 22.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.69 oder 22.99 platziert, während 6 und 2.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFS-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BFS-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o müssen die jährliche Spanne 20.39 - 23.10 und der aktuelle Kurs 22.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.84% und 7.23%, bevor sie Orders zu 22.69 oder 22.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFS-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?

Der höchste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) im vergangenen Jahr lag bei 23.10. Innerhalb von 20.39 - 23.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?

Der niedrigste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) im Laufe des Jahres betrug 20.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.69 und der Spanne 20.39 - 23.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFS-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BFS-PD statt?

Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.44 und 7.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.24 22.69
Jahresspanne
20.39 23.10
Vorheriger Schlusskurs
22.44
Eröffnung
22.24
Bid
22.69
Ask
22.99
Tief
22.24
Hoch
22.69
Volumen
6
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
0.84%
6-Monatsänderung
7.23%
Jahresänderung
7.23%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4