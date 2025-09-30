- Übersicht
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o
Der Wechselkurs von BFS-PD hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.24 bis zu einem Hoch von 22.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BFS-PD heute?
Die Aktie von Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) notiert heute bei 22.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.44 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BFS-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BFS-PD Dividenden?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o wird derzeit mit 22.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFS-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich BFS-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) zum aktuellen Kurs von 22.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.69 oder 22.99 platziert, während 6 und 2.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFS-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BFS-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o müssen die jährliche Spanne 20.39 - 23.10 und der aktuelle Kurs 22.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.84% und 7.23%, bevor sie Orders zu 22.69 oder 22.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFS-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?
Der höchste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) im vergangenen Jahr lag bei 23.10. Innerhalb von 20.39 - 23.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAUL CENTERS, INC.?
Der niedrigste Kurs von SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) im Laufe des Jahres betrug 20.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.69 und der Spanne 20.39 - 23.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFS-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BFS-PD statt?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.44 und 7.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.44
- Eröffnung
- 22.24
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- Tief
- 22.24
- Hoch
- 22.69
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- 0.84%
- 6-Monatsänderung
- 7.23%
- Jahresänderung
- 7.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4