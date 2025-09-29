- Обзор рынка
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o
Курс BFS-PD за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.24, а максимальная — 22.69.
Следите за динамикой Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFS-PD сегодня?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) сегодня оценивается на уровне 22.69. Инструмент торгуется в пределах 1.11%, вчерашнее закрытие составило 22.44, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFS-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o?
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o в настоящее время оценивается в 22.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.23% и USD. Отслеживайте движения BFS-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции BFS-PD?
Вы можете купить акции Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o (BFS-PD) по текущей цене 22.69. Ордера обычно размещаются около 22.69 или 22.99, тогда как 6 и 2.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFS-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFS-PD?
Инвестирование в Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o предполагает учет годового диапазона 20.39 - 23.10 и текущей цены 22.69. Многие сравнивают 0.84% и 7.23% перед размещением ордеров на 22.69 или 22.99. Изучайте ежедневные изменения цены BFS-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SAUL CENTERS, INC.?
Самая высокая цена SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) за последний год составила 23.10. Акции заметно колебались в пределах 20.39 - 23.10, сравнение с 22.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SAUL CENTERS, INC.?
Самая низкая цена SAUL CENTERS, INC. (BFS-PD) за год составила 20.39. Сравнение с текущими 22.69 и 20.39 - 23.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFS-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFS-PD?
В прошлом Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.44 и 7.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.44
- Open
- 22.24
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- Low
- 22.24
- High
- 22.69
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.11%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 7.23%
- Годовое изменение
- 7.23%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%