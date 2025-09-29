- 概要
BFS-PD: Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th o
BFS-PDの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり22.24の安値と22.69の高値で取引されました。
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BFS-PD株の現在の価格は？
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oの株価は本日22.69です。1.11%内で取引され、前日の終値は22.44、取引量は6に達しました。BFS-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oの株は配当を出しますか？
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oの現在の価格は22.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.23%やUSDにも注目します。BFS-PDの動きはライブチャートで確認できます。
BFS-PD株を買う方法は？
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oの株は現在22.69で購入可能です。注文は通常22.69または22.99付近で行われ、6や2.02%が市場の動きを示します。BFS-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BFS-PD株に投資する方法は？
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oへの投資では、年間の値幅20.39 - 23.10と現在の22.69を考慮します。注文は多くの場合22.69や22.99で行われる前に、0.84%や7.23%と比較されます。BFS-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SAUL CENTERS, INC.の株の最高値は？
SAUL CENTERS, INC.の過去1年の最高値は23.10でした。20.39 - 23.10内で株価は大きく変動し、22.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SAUL CENTERS, INC.の株の最低値は？
SAUL CENTERS, INC.(BFS-PD)の年間最安値は20.39でした。現在の22.69や20.39 - 23.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BFS-PDの動きはライブチャートで確認できます。
BFS-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Saul Centers Inc Depositary Shares, each representing 1/100th oは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.44、7.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.44
- 始値
- 22.24
- 買値
- 22.69
- 買値
- 22.99
- 安値
- 22.24
- 高値
- 22.69
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 1.11%
- 1ヶ月の変化
- 0.84%
- 6ヶ月の変化
- 7.23%
- 1年の変化
- 7.23%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
