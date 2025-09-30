- Visão do mercado
BF-B: Brown Forman Inc Class B
A taxa do BF-B para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.86 e o mais alto foi 27.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Brown Forman Inc Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BF-B hoje?
Hoje Brown Forman Inc Class B (BF-B) está avaliado em 27.06. O instrumento é negociado dentro de -0.15%, o fechamento de ontem foi 27.10, e o volume de negociação atingiu 4776. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BF-B em tempo real.
As ações de Brown Forman Inc Class B pagam dividendos?
Atualmente Brown Forman Inc Class B está avaliado em 27.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -24.64% e USD. Monitore os movimentos de BF-B no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BF-B?
Você pode comprar ações de Brown Forman Inc Class B (BF-B) pelo preço atual 27.06. Ordens geralmente são executadas perto de 27.06 ou 27.36, enquanto 4776 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BF-B no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BF-B?
Investir em Brown Forman Inc Class B envolve considerar a faixa anual 25.53 - 36.10 e o preço atual 27.06. Muitos comparam -8.18% e -24.64% antes de enviar ordens em 27.06 ou 27.36. Estude as mudanças diárias de preço de BF-B no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BROWN FORMAN CORP?
O maior preço de BROWN FORMAN CORP (BF-B) no último ano foi 36.10. As ações oscilaram bastante dentro de 25.53 - 36.10, e a comparação com 27.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brown Forman Inc Class B no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BROWN FORMAN CORP?
O menor preço de BROWN FORMAN CORP (BF-B) no ano foi 25.53. A comparação com o preço atual 27.06 e 25.53 - 36.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BF-B em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BF-B?
No passado Brown Forman Inc Class B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.10 e -24.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.10
- Open
- 27.24
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Low
- 26.86
- High
- 27.24
- Volume
- 4.776 K
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- -8.18%
- Mudança de 6 meses
- -24.64%
- Mudança anual
- -24.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4