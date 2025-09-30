CotaçõesSeções
Moedas / BF-B
BF-B: Brown Forman Inc Class B

27.06 USD 0.04 (0.15%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BF-B para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.86 e o mais alto foi 27.24.

Veja a dinâmica do par de moedas Brown Forman Inc Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BF-B hoje?

Hoje Brown Forman Inc Class B (BF-B) está avaliado em 27.06. O instrumento é negociado dentro de -0.15%, o fechamento de ontem foi 27.10, e o volume de negociação atingiu 4776. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BF-B em tempo real.

As ações de Brown Forman Inc Class B pagam dividendos?

Atualmente Brown Forman Inc Class B está avaliado em 27.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -24.64% e USD. Monitore os movimentos de BF-B no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BF-B?

Você pode comprar ações de Brown Forman Inc Class B (BF-B) pelo preço atual 27.06. Ordens geralmente são executadas perto de 27.06 ou 27.36, enquanto 4776 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BF-B no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BF-B?

Investir em Brown Forman Inc Class B envolve considerar a faixa anual 25.53 - 36.10 e o preço atual 27.06. Muitos comparam -8.18% e -24.64% antes de enviar ordens em 27.06 ou 27.36. Estude as mudanças diárias de preço de BF-B no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BROWN FORMAN CORP?

O maior preço de BROWN FORMAN CORP (BF-B) no último ano foi 36.10. As ações oscilaram bastante dentro de 25.53 - 36.10, e a comparação com 27.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brown Forman Inc Class B no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BROWN FORMAN CORP?

O menor preço de BROWN FORMAN CORP (BF-B) no ano foi 25.53. A comparação com o preço atual 27.06 e 25.53 - 36.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BF-B em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BF-B?

No passado Brown Forman Inc Class B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.10 e -24.64% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.86 27.24
Faixa anual
25.53 36.10
Fechamento anterior
27.10
Open
27.24
Bid
27.06
Ask
27.36
Low
26.86
High
27.24
Volume
4.776 K
Mudança diária
-0.15%
Mudança mensal
-8.18%
Mudança de 6 meses
-24.64%
Mudança anual
-24.64%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4