BF-B: Brown Forman Inc Class B
Le taux de change de BF-B a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.86 et à un maximum de 27.24.
Suivez la dynamique Brown Forman Inc Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BF-B aujourd'hui ?
L'action Brown Forman Inc Class B est cotée à 27.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.15%, a clôturé hier à 27.10 et son volume d'échange a atteint 4776. Le graphique en temps réel du cours de BF-B présente ces mises à jour.
L'action Brown Forman Inc Class B verse-t-elle des dividendes ?
Brown Forman Inc Class B est actuellement valorisé à 27.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -24.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BF-B.
Comment acheter des actions BF-B ?
Vous pouvez acheter des actions Brown Forman Inc Class B au cours actuel de 27.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.06 ou de 27.36, le 4776 et le -0.66% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BF-B sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BF-B ?
Investir dans Brown Forman Inc Class B implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.53 - 36.10 et le prix actuel 27.06. Beaucoup comparent -8.18% et -24.64% avant de passer des ordres à 27.06 ou 27.36. Consultez le graphique du cours de BF-B en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BROWN FORMAN CORP ?
Le cours le plus élevé de BROWN FORMAN CORP l'année dernière était 36.10. Au cours de 25.53 - 36.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brown Forman Inc Class B sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BROWN FORMAN CORP ?
Le cours le plus bas de BROWN FORMAN CORP (BF-B) sur l'année a été 25.53. Sa comparaison avec 27.06 et 25.53 - 36.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BF-B sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BF-B a-t-elle été divisée ?
Brown Forman Inc Class B a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.10 et -24.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.10
- Ouverture
- 27.24
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Plus Bas
- 26.86
- Plus Haut
- 27.24
- Volume
- 4.776 K
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- -8.18%
- Changement à 6 Mois
- -24.64%
- Changement Annuel
- -24.64%
