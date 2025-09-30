- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BF-B: Brown Forman Inc Class B
Il tasso di cambio BF-B ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.86 e ad un massimo di 27.24.
Segui le dinamiche di Brown Forman Inc Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BF-B oggi?
Oggi le azioni Brown Forman Inc Class B sono prezzate a 27.06. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 27.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 4776. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BF-B mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brown Forman Inc Class B pagano dividendi?
Brown Forman Inc Class B è attualmente valutato a 27.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -24.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BF-B.
Come acquistare azioni BF-B?
Puoi acquistare azioni Brown Forman Inc Class B al prezzo attuale di 27.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.06 o 27.36, mentre 4776 e -0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BF-B sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BF-B?
Investire in Brown Forman Inc Class B implica considerare l'intervallo annuale 25.53 - 36.10 e il prezzo attuale 27.06. Molti confrontano -8.18% e -24.64% prima di effettuare ordini su 27.06 o 27.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BF-B con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BROWN FORMAN CORP?
Il prezzo massimo di BROWN FORMAN CORP nell'ultimo anno è stato 36.10. All'interno di 25.53 - 36.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brown Forman Inc Class B utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BROWN FORMAN CORP?
Il prezzo più basso di BROWN FORMAN CORP (BF-B) nel corso dell'anno è stato 25.53. Confrontandolo con gli attuali 27.06 e 25.53 - 36.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BF-B muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BF-B?
Brown Forman Inc Class B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.10 e -24.64%.
- Chiusura Precedente
- 27.10
- Apertura
- 27.24
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Minimo
- 26.86
- Massimo
- 27.24
- Volume
- 4.776 K
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- -8.18%
- Variazione Semestrale
- -24.64%
- Variazione Annuale
- -24.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4