QuotazioniSezioni
Valute / BF-B
Tornare a Azioni

BF-B: Brown Forman Inc Class B

27.06 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BF-B ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.86 e ad un massimo di 27.24.

Segui le dinamiche di Brown Forman Inc Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BF-B oggi?

Oggi le azioni Brown Forman Inc Class B sono prezzate a 27.06. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 27.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 4776. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BF-B mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Brown Forman Inc Class B pagano dividendi?

Brown Forman Inc Class B è attualmente valutato a 27.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -24.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BF-B.

Come acquistare azioni BF-B?

Puoi acquistare azioni Brown Forman Inc Class B al prezzo attuale di 27.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.06 o 27.36, mentre 4776 e -0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BF-B sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BF-B?

Investire in Brown Forman Inc Class B implica considerare l'intervallo annuale 25.53 - 36.10 e il prezzo attuale 27.06. Molti confrontano -8.18% e -24.64% prima di effettuare ordini su 27.06 o 27.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BF-B con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BROWN FORMAN CORP?

Il prezzo massimo di BROWN FORMAN CORP nell'ultimo anno è stato 36.10. All'interno di 25.53 - 36.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brown Forman Inc Class B utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BROWN FORMAN CORP?

Il prezzo più basso di BROWN FORMAN CORP (BF-B) nel corso dell'anno è stato 25.53. Confrontandolo con gli attuali 27.06 e 25.53 - 36.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BF-B muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BF-B?

Brown Forman Inc Class B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.10 e -24.64%.

Intervallo Giornaliero
26.86 27.24
Intervallo Annuale
25.53 36.10
Chiusura Precedente
27.10
Apertura
27.24
Bid
27.06
Ask
27.36
Minimo
26.86
Massimo
27.24
Volume
4.776 K
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
-8.18%
Variazione Semestrale
-24.64%
Variazione Annuale
-24.64%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4