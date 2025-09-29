报价部分
货币 / BF-B
BF-B: Brown Forman Inc Class B

27.06 USD 0.04 (0.15%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BF-B汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点26.86和高点27.24进行交易。

关注Brown Forman Inc Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BF-B股票今天的价格是多少？

Brown Forman Inc Class B股票今天的定价为27.06。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为27.10，交易量达到4776。BF-B的实时价格图表显示了这些更新。

Brown Forman Inc Class B股票是否支付股息？

Brown Forman Inc Class B目前的价值为27.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.64%和USD。实时查看图表以跟踪BF-B走势。

如何购买BF-B股票？

您可以以27.06的当前价格购买Brown Forman Inc Class B股票。订单通常设置在27.06或27.36附近，而4776和-0.66%显示市场活动。立即关注BF-B的实时图表更新。

如何投资BF-B股票？

投资Brown Forman Inc Class B需要考虑年度范围25.53 - 36.10和当前价格27.06。许多人在以27.06或27.36下订单之前，会比较-8.18%和。实时查看BF-B价格图表，了解每日变化。

BROWN FORMAN CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BROWN FORMAN CORP的最高价格是36.10。在25.53 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brown Forman Inc Class B的绩效。

BROWN FORMAN CORP股票的最低价格是多少？

BROWN FORMAN CORP（BF-B）的最低价格为25.53。将其与当前的27.06和25.53 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BF-B在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BF-B股票是什么时候拆分的？

Brown Forman Inc Class B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.10和-24.64%中可见。

日范围
26.86 27.24
年范围
25.53 36.10
前一天收盘价
27.10
开盘价
27.24
卖价
27.06
买价
27.36
最低价
26.86
最高价
27.24
交易量
4.776 K
日变化
-0.15%
月变化
-8.18%
6个月变化
-24.64%
年变化
-24.64%
