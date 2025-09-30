- Übersicht
BF-B: Brown Forman Inc Class B
Der Wechselkurs von BF-B hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.86 bis zu einem Hoch von 27.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brown Forman Inc Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BF-B heute?
Die Aktie von Brown Forman Inc Class B (BF-B) notiert heute bei 27.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.10 und das Handelsvolumen erreichte 4776. Das Live-Chart von BF-B zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BF-B Dividenden?
Brown Forman Inc Class B wird derzeit mit 27.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -24.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BF-B zu verfolgen.
Wie kaufe ich BF-B-Aktien?
Sie können Aktien von Brown Forman Inc Class B (BF-B) zum aktuellen Kurs von 27.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.06 oder 27.36 platziert, während 4776 und -0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BF-B auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BF-B-Aktien?
Bei einer Investition in Brown Forman Inc Class B müssen die jährliche Spanne 25.53 - 36.10 und der aktuelle Kurs 27.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -8.18% und -24.64%, bevor sie Orders zu 27.06 oder 27.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BF-B.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BROWN FORMAN CORP?
Der höchste Kurs von BROWN FORMAN CORP (BF-B) im vergangenen Jahr lag bei 36.10. Innerhalb von 25.53 - 36.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brown Forman Inc Class B mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BROWN FORMAN CORP?
Der niedrigste Kurs von BROWN FORMAN CORP (BF-B) im Laufe des Jahres betrug 25.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.06 und der Spanne 25.53 - 36.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BF-B live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BF-B statt?
Brown Forman Inc Class B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.10 und -24.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.10
- Eröffnung
- 27.24
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Tief
- 26.86
- Hoch
- 27.24
- Volumen
- 4.776 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -8.18%
- 6-Monatsänderung
- -24.64%
- Jahresänderung
- -24.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4