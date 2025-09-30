KurseKategorien
BF-B: Brown Forman Inc Class B

27.06 USD 0.04 (0.15%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BF-B hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.86 bis zu einem Hoch von 27.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brown Forman Inc Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BF-B heute?

Die Aktie von Brown Forman Inc Class B (BF-B) notiert heute bei 27.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.10 und das Handelsvolumen erreichte 4776. Das Live-Chart von BF-B zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BF-B Dividenden?

Brown Forman Inc Class B wird derzeit mit 27.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -24.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BF-B zu verfolgen.

Wie kaufe ich BF-B-Aktien?

Sie können Aktien von Brown Forman Inc Class B (BF-B) zum aktuellen Kurs von 27.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.06 oder 27.36 platziert, während 4776 und -0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BF-B auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BF-B-Aktien?

Bei einer Investition in Brown Forman Inc Class B müssen die jährliche Spanne 25.53 - 36.10 und der aktuelle Kurs 27.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -8.18% und -24.64%, bevor sie Orders zu 27.06 oder 27.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BF-B.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BROWN FORMAN CORP?

Der höchste Kurs von BROWN FORMAN CORP (BF-B) im vergangenen Jahr lag bei 36.10. Innerhalb von 25.53 - 36.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brown Forman Inc Class B mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BROWN FORMAN CORP?

Der niedrigste Kurs von BROWN FORMAN CORP (BF-B) im Laufe des Jahres betrug 25.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.06 und der Spanne 25.53 - 36.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BF-B live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BF-B statt?

Brown Forman Inc Class B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.10 und -24.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.86 27.24
Jahresspanne
25.53 36.10
Vorheriger Schlusskurs
27.10
Eröffnung
27.24
Bid
27.06
Ask
27.36
Tief
26.86
Hoch
27.24
Volumen
4.776 K
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-8.18%
6-Monatsänderung
-24.64%
Jahresänderung
-24.64%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4