BF-B: Brown Forman Inc Class B
BF-Bの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり26.86の安値と27.24の高値で取引されました。
Brown Forman Inc Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BF-B株の現在の価格は？
Brown Forman Inc Class Bの株価は本日27.06です。-0.15%内で取引され、前日の終値は27.10、取引量は4776に達しました。BF-Bのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brown Forman Inc Class Bの株は配当を出しますか？
Brown Forman Inc Class Bの現在の価格は27.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は-24.64%やUSDにも注目します。BF-Bの動きはライブチャートで確認できます。
BF-B株を買う方法は？
Brown Forman Inc Class Bの株は現在27.06で購入可能です。注文は通常27.06または27.36付近で行われ、4776や-0.66%が市場の動きを示します。BF-Bの最新情報はライブチャートで確認できます。
BF-B株に投資する方法は？
Brown Forman Inc Class Bへの投資では、年間の値幅25.53 - 36.10と現在の27.06を考慮します。注文は多くの場合27.06や27.36で行われる前に、-8.18%や-24.64%と比較されます。BF-Bの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BROWN FORMAN CORPの株の最高値は？
BROWN FORMAN CORPの過去1年の最高値は36.10でした。25.53 - 36.10内で株価は大きく変動し、27.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brown Forman Inc Class Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BROWN FORMAN CORPの株の最低値は？
BROWN FORMAN CORP(BF-B)の年間最安値は25.53でした。現在の27.06や25.53 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BF-Bの動きはライブチャートで確認できます。
BF-Bの株式分割はいつ行われましたか？
Brown Forman Inc Class Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.10、-24.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.10
- 始値
- 27.24
- 買値
- 27.06
- 買値
- 27.36
- 安値
- 26.86
- 高値
- 27.24
- 出来高
- 4.776 K
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- -8.18%
- 6ヶ月の変化
- -24.64%
- 1年の変化
- -24.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前