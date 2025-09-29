クォートセクション
通貨 / BF-B
株に戻る

BF-B: Brown Forman Inc Class B

27.06 USD 0.04 (0.15%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BF-Bの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり26.86の安値と27.24の高値で取引されました。

Brown Forman Inc Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BF-B株の現在の価格は？

Brown Forman Inc Class Bの株価は本日27.06です。-0.15%内で取引され、前日の終値は27.10、取引量は4776に達しました。BF-Bのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brown Forman Inc Class Bの株は配当を出しますか？

Brown Forman Inc Class Bの現在の価格は27.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は-24.64%やUSDにも注目します。BF-Bの動きはライブチャートで確認できます。

BF-B株を買う方法は？

Brown Forman Inc Class Bの株は現在27.06で購入可能です。注文は通常27.06または27.36付近で行われ、4776や-0.66%が市場の動きを示します。BF-Bの最新情報はライブチャートで確認できます。

BF-B株に投資する方法は？

Brown Forman Inc Class Bへの投資では、年間の値幅25.53 - 36.10と現在の27.06を考慮します。注文は多くの場合27.06や27.36で行われる前に、-8.18%や-24.64%と比較されます。BF-Bの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BROWN FORMAN CORPの株の最高値は？

BROWN FORMAN CORPの過去1年の最高値は36.10でした。25.53 - 36.10内で株価は大きく変動し、27.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brown Forman Inc Class Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BROWN FORMAN CORPの株の最低値は？

BROWN FORMAN CORP(BF-B)の年間最安値は25.53でした。現在の27.06や25.53 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BF-Bの動きはライブチャートで確認できます。

BF-Bの株式分割はいつ行われましたか？

Brown Forman Inc Class Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.10、-24.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.86 27.24
1年のレンジ
25.53 36.10
以前の終値
27.10
始値
27.24
買値
27.06
買値
27.36
安値
26.86
高値
27.24
出来高
4.776 K
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
-8.18%
6ヶ月の変化
-24.64%
1年の変化
-24.64%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待