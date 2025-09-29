КотировкиРазделы
BF-B: Brown Forman Inc Class B

27.06 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BF-B за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.86, а максимальная — 27.24.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BF-B сегодня?

Brown Forman Inc Class B (BF-B) сегодня оценивается на уровне 27.06. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 27.10, а торговый объем достиг 4776. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BF-B в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brown Forman Inc Class B?

Brown Forman Inc Class B в настоящее время оценивается в 27.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.64% и USD. Отслеживайте движения BF-B на графике в реальном времени.

Как купить акции BF-B?

Вы можете купить акции Brown Forman Inc Class B (BF-B) по текущей цене 27.06. Ордера обычно размещаются около 27.06 или 27.36, тогда как 4776 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BF-B на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BF-B?

Инвестирование в Brown Forman Inc Class B предполагает учет годового диапазона 25.53 - 36.10 и текущей цены 27.06. Многие сравнивают -8.18% и -24.64% перед размещением ордеров на 27.06 или 27.36. Изучайте ежедневные изменения цены BF-B на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BROWN FORMAN CORP?

Самая высокая цена BROWN FORMAN CORP (BF-B) за последний год составила 36.10. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 36.10, сравнение с 27.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brown Forman Inc Class B на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BROWN FORMAN CORP?

Самая низкая цена BROWN FORMAN CORP (BF-B) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 27.06 и 25.53 - 36.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BF-B во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BF-B?

В прошлом Brown Forman Inc Class B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.10 и -24.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.86 27.24
Годовой диапазон
25.53 36.10
Предыдущее закрытие
27.10
Open
27.24
Bid
27.06
Ask
27.36
Low
26.86
High
27.24
Объем
4.776 K
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
-8.18%
6-месячное изменение
-24.64%
Годовое изменение
-24.64%
