BF-B: Brown Forman Inc Class B
Курс BF-B за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.86, а максимальная — 27.24.
Следите за динамикой Brown Forman Inc Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BF-B сегодня?
Brown Forman Inc Class B (BF-B) сегодня оценивается на уровне 27.06. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 27.10, а торговый объем достиг 4776. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BF-B в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brown Forman Inc Class B?
Brown Forman Inc Class B в настоящее время оценивается в 27.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.64% и USD. Отслеживайте движения BF-B на графике в реальном времени.
Как купить акции BF-B?
Вы можете купить акции Brown Forman Inc Class B (BF-B) по текущей цене 27.06. Ордера обычно размещаются около 27.06 или 27.36, тогда как 4776 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BF-B на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BF-B?
Инвестирование в Brown Forman Inc Class B предполагает учет годового диапазона 25.53 - 36.10 и текущей цены 27.06. Многие сравнивают -8.18% и -24.64% перед размещением ордеров на 27.06 или 27.36. Изучайте ежедневные изменения цены BF-B на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BROWN FORMAN CORP?
Самая высокая цена BROWN FORMAN CORP (BF-B) за последний год составила 36.10. Акции заметно колебались в пределах 25.53 - 36.10, сравнение с 27.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brown Forman Inc Class B на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BROWN FORMAN CORP?
Самая низкая цена BROWN FORMAN CORP (BF-B) за год составила 25.53. Сравнение с текущими 27.06 и 25.53 - 36.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BF-B во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BF-B?
В прошлом Brown Forman Inc Class B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.10 и -24.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.10
- Open
- 27.24
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Low
- 26.86
- High
- 27.24
- Объем
- 4.776 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- -8.18%
- 6-месячное изменение
- -24.64%
- Годовое изменение
- -24.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%