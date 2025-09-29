- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BF-B: Brown Forman Inc Class B
El tipo de cambio de BF-B de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.86, mientras que el máximo ha alcanzado 27.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brown Forman Inc Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BF-B hoy?
Brown Forman Inc Class B (BF-B) se evalúa hoy en 27.06. El instrumento se negocia dentro de -0.15%; el cierre de ayer ha sido 27.10 y el volumen comercial ha alcanzado 4776. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BF-B en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Brown Forman Inc Class B?
Brown Forman Inc Class B se evalúa actualmente en 27.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -24.64% y USD. Monitoree los movimientos de BF-B en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BF-B?
Puede comprar acciones de Brown Forman Inc Class B (BF-B) al precio actual de 27.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.06 o 27.36, mientras que 4776 y -0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BF-B en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BF-B?
Invertir en Brown Forman Inc Class B implica tener en cuenta el rango anual 25.53 - 36.10 y el precio actual 27.06. Muchos comparan -8.18% y -24.64% antes de colocar órdenes en 27.06 o 27.36. Estudie los cambios diarios de precios de BF-B en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BROWN FORMAN CORP?
El precio más alto de BROWN FORMAN CORP (BF-B) en el último año ha sido 36.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.53 - 36.10, una comparación con 27.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Brown Forman Inc Class B en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BROWN FORMAN CORP?
El precio más bajo de BROWN FORMAN CORP (BF-B) para el año ha sido 25.53. La comparación con los actuales 27.06 y 25.53 - 36.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BF-B en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BF-B?
En el pasado, Brown Forman Inc Class B ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.10 y -24.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.10
- Open
- 27.24
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Low
- 26.86
- High
- 27.24
- Volumen
- 4.776 K
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- -8.18%
- Cambio a 6 meses
- -24.64%
- Cambio anual
- -24.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.