BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
A taxa do BEMB para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.07 e o mais alto foi 54.07.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BEMB hoje?
Hoje iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) está avaliado em 54.07. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 54.07, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BEMB em tempo real.
As ações de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo pagam dividendos?
Atualmente iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo está avaliado em 54.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.30% e USD. Monitore os movimentos de BEMB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BEMB?
Você pode comprar ações de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) pelo preço atual 54.07. Ordens geralmente são executadas perto de 54.07 ou 54.37, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BEMB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BEMB?
Investir em iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo envolve considerar a faixa anual 49.93 - 54.33 e o preço atual 54.07. Muitos comparam 1.71% e 3.48% antes de enviar ordens em 54.07 ou 54.37. Estude as mudanças diárias de preço de BEMB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
O maior preço de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) no último ano foi 54.33. As ações oscilaram bastante dentro de 49.93 - 54.33, e a comparação com 54.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
O menor preço de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) no ano foi 49.93. A comparação com o preço atual 54.07 e 49.93 - 54.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BEMB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BEMB?
No passado iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.07 e 0.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 54.07
- Open
- 54.07
- Bid
- 54.07
- Ask
- 54.37
- Low
- 54.07
- High
- 54.07
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 3.48%
- Mudança anual
- 0.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8