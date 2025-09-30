- Übersicht
BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
Der Wechselkurs von BEMB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.07 bis zu einem Hoch von 54.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BEMB heute?
Die Aktie von iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) notiert heute bei 54.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.07 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BEMB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BEMB Dividenden?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo wird derzeit mit 54.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BEMB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BEMB-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) zum aktuellen Kurs von 54.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.07 oder 54.37 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BEMB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BEMB-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo müssen die jährliche Spanne 49.93 - 54.33 und der aktuelle Kurs 54.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 3.48%, bevor sie Orders zu 54.07 oder 54.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BEMB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) im vergangenen Jahr lag bei 54.33. Innerhalb von 49.93 - 54.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) im Laufe des Jahres betrug 49.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.07 und der Spanne 49.93 - 54.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BEMB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BEMB statt?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.07 und 0.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
