Курс BEMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.06, а максимальная — 54.07.

Следите за динамикой iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.