BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
Курс BEMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.06, а максимальная — 54.07.
Следите за динамикой iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEMB сегодня?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) сегодня оценивается на уровне 54.07. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 54.10, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo в настоящее время оценивается в 54.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения BEMB на графике в реальном времени.
Как купить акции BEMB?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) по текущей цене 54.07. Ордера обычно размещаются около 54.07 или 54.37, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEMB?
Инвестирование в iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo предполагает учет годового диапазона 49.93 - 54.33 и текущей цены 54.07. Многие сравнивают 1.71% и 3.48% перед размещением ордеров на 54.07 или 54.37. Изучайте ежедневные изменения цены BEMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
Самая высокая цена iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) за последний год составила 54.33. Акции заметно колебались в пределах 49.93 - 54.33, сравнение с 54.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
Самая низкая цена iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) за год составила 49.93. Сравнение с текущими 54.07 и 49.93 - 54.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEMB?
В прошлом iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.10 и 0.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.10
- Open
- 54.07
- Bid
- 54.07
- Ask
- 54.37
- Low
- 54.06
- High
- 54.07
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 3.48%
- Годовое изменение
- 0.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8