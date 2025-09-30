- Aperçu
BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
Le taux de change de BEMB a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.06 et à un maximum de 54.07.
Suivez la dynamique iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BEMB aujourd'hui ?
L'action iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo est cotée à 54.07 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.06%, a clôturé hier à 54.10 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BEMB présente ces mises à jour.
L'action iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo verse-t-elle des dividendes ?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo est actuellement valorisé à 54.07. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BEMB.
Comment acheter des actions BEMB ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo au cours actuel de 54.07. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.07 ou de 54.37, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BEMB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BEMB ?
Investir dans iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.93 - 54.33 et le prix actuel 54.07. Beaucoup comparent 1.71% et 3.48% avant de passer des ordres à 54.07 ou 54.37. Consultez le graphique du cours de BEMB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF l'année dernière était 54.33. Au cours de 49.93 - 54.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF ?
Le cours le plus bas de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) sur l'année a été 49.93. Sa comparaison avec 54.07 et 49.93 - 54.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BEMB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BEMB a-t-elle été divisée ?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.10 et 0.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.10
- Ouverture
- 54.07
- Bid
- 54.07
- Ask
- 54.37
- Plus Bas
- 54.06
- Plus Haut
- 54.07
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- 1.71%
- Changement à 6 Mois
- 3.48%
- Changement Annuel
- 0.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8